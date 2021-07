Slovensk dominans, Cavendish-revansje og en uvanlig vei til toppen

Her er fem ting årets Tour de France vil bli husket for.

Tadej Pogacar vinner Tour de France for andre gang på rad. Foto: Sirotti / Bildbyrån

Aleksander Losnegård

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Når Tour de France-rytterne sykler i mål i hjertet av Paris søndag ettermiddag, har de tilbakelagt over 3400 kilometer på sykkelsetet.

Rittet har vært fullt av dramatikk helt siden en tilskuer forårsaket en massevelt på åpningsetappen. Her er fem ting vi kommer til å huske fra den 108. utgaven av verdens mest prestisjefylte treukersritt.

1. Pogacar-dominans

Søndag kan Tadej Pogacar (22) ta steget opp på det øverste trinnet på seierspallen. Slik som han gjorde i fjor. Etter at landsmannen Primoz Roglic gikk i bakken på den tredje etappen, har det aldri vært noen tvil om hvem som kom til å vinne rittet sammenlagt.

I fjor var seiersmarginen på 59 sekunder. I år blir den på 5 minutter og 20 sekunder. En uskreven regel i feltet innebærer at ingen ryttere angriper sammenlagtlederen på den siste etappen inn til Paris.

På veien til hovedstaden har han vunnet tre etapper. Det er ikke bare den gule ledertrøyen han kan pakke ned i kofferten søndag. 22-åringen tar også med seg klatretrøyen og ungdomstrøyen hjem.

Eddy Merckx fikk i sin tid kallenavnet «Kannibalen» som følge av sin utømmelige seiersappetitt. Pogacar kan følge i legendens fotspor.

– Jeg ser «Den nye kannibalen» i ham, sier Merckx.

2. Slovenia er blitt verdens ledende sykkelnasjon

Dermed befester Slovenia også sin posisjon som verdens ledende sykkelnasjon for øyeblikket. Pogacar har altså vunnet tre etapper. Dessuten har 26 år gamle Matej Mohoric vunnet to etapper. Det betyr at 5 av 20 etapper har endt med slovensk seier, til tross for at en forslått Roglic måtte bryte allerede etter den åttende etappen.

Avisen Financial Times skriver at Slovenia er rammet av sykkelfeber.

– Vi pleide å si at du ikke er slovener dersom du ikke står på ski. Nå sier vi at du ikke er slovener dersom du ikke har en sykkel, sier Tine Mahkovec, som eier en butikk i Ljubljana som reparerer sykler.

3. Cavendish tangerte Merckx – kan slå ham i Paris

Da Mark Cavendish ankom årets Tour de France, hadde han ikke vunnet en etappe i rittet på fem år. Briten sto lenge uten lag før årets sesong. Mange hadde avskrevet ham. Derfor var det ikke rart at 36-åringen tok til tårene etter å ha vunnet den fjerde etappen.

– Du ser hvilket lag dette er, sa Cavendish etter seieren.

Mark Cavendish har hatt mange grunner til å smile i Tour de France. Fire etappeseire er det blitt. Foto: Sirotti / Bildbyrån

Siden har det blitt tre etappeseire til på Deceuninck-QuickStep-rytteren. Dermed har han tangert den «uslåelige» rekorden til Eddy Merckx. De har nå begge 34 etappeseire totalt i rittet. Dersom Cavendish sykler først i mål i Paris, er rekorden hans til odel og eie.

– Cavendish er på sin måte den største og Merckx var på sin måte den største, sa den tidligere proffsyklisten Knut Knudsen, som i sin tid konkurrerte mot Merckx i Tour de France, nylig til Aftenposten.

Med tanke på hvor bra lagets opptrekk har fungert for Cavendish de siste ukene, og hvor godt briten har spurtet, må 36-åringen finne seg i å være favoritt til å vinne den avsluttende etappen søndag.

4. Dansk sensasjon jobbet på fiskemottak i 2018

Da velten på den tredje etappen satte en stopper for Roglic’ håp om å kjempe om seieren i årets ritt, sto Jonas Vingegaard frem for Team Jumbo-Visma. Den 24 år gamle dansken imponerte i Alpene.

Der klarte han på et tidspunkt å sette Pogacar under press. På den 11. etappen fikk han en luke ned til sammenlagtlederen på vei opp Mont Ventoux. Pogacar måtte jobbe for å hente ham inn igjen etter at de hadde passert toppen av fjellet. Mannen i gul trøye klarte det til slutt. Vingegaard satte nok likevel en støkk i den unge sloveneren.

Jonas Vingegaard har imponert stort i løpet av det tre uker lange rittet. Foto: Pete Goding / Pool PA

Så sent som i 2018 jobbet Vingegaard på et fiskemottak i Hanstholm i Nordjylland. Da syklet han for kontinentallaget Coloquick-Cult. Han jobbet fra klokken seks om morgenen til klokken tolv, før ettermiddagen gikk med til å trene. Det var tungt, men gøy.

– Jeg hjalp dem som skar fisken ut med å klargjøre den før de skulle pakke den i etterkant, har Vingegaard fortalt i et intervju med TV 2.

– Jeg synes det var hyggelig, minnes 24-åringen.

Vingegaard blir nummer to i årets Tour de France.

5. Mannefall

Årets ritt vil også bli husket som et hvor det var usedvanlig mange ryttere som sto av underveis. Noen av dem, som Primoz Roglic, har gitt seg på grunn av skader. Den tidligere skihopperen var en av totalt tolv ryttere som ikke stilte til start på den niende etappen.

Andre, som Mathieu van der Poel, har stått av for å forberede seg til OL i Tokyo. Der skal nederlenderen som kunne ikle seg den gule ledertrøyen etter at han vant den andre etappen, konkurrere i terrengsykling. Drømmen er å få et OL-gull rundt halsen.

At han prioriterte som han gjorde, likte Eddy Merckx dårlig.

– Jeg kunne ikke ha gjort det. Du starter ikke et ritt med mål om å forlate det underveis, sa den tidligere vinneren til belgiske Sporza.

Edvald Boasson Hagen fullførte ikke årets Tour de France. Foto: Sirotti / Bildbyrån

Totalt har 42 ryttere brutt rittet.

Av de tre nordmennene som startet Tour de France, er det kun Vegard Stake Laengen som kommer til mål i Paris. Edvald Boasson Hagen havnet utenfor tidsfristen på den 15. etappen, mens Amund Grøndahl Jansen valgte å bryte før den 16. etappen. Han var en av mange ryttere som var involvert i en velt på åpningsetappen.

Lørdagens tempoetappe ble for øvrig vunnet av Wout Van Aert.

Rittet avsluttes med målgang på Champs-Élysées søndag.