Start rotet vekk seieren på overtid

Start så ut til å gå mot tre poeng på hjemmebane, men nok en gang rotet sørlendingene det til på overtid.

Raufoss fikk med seg ett poeng fra Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder

Shayan Jalilian

Daniel Aase Fædrelandsvennens fotballekspert

Saken oppdateres

Start 1–1 Raufoss

KRISTIANSAND: Start tok lørdag ettermiddag imot Raufoss til nest siste kamp i 1. divisjon før sommerpausen. Sander Sjøkvist så ut til å bli matchvinner med sin vakre scoring i andre omgang, men på overtid av kampen fikk Raufoss med seg ett poeng.

– Det er frustrerende. Det føles ikke noe særlig. Vi bør klare å kontrollere kampen helt ut. Det blir oppstykka og mye fram og tilbake, sier Martin Ramsland etter kampen.

– Det er sinnsykt surt. Vi føler vi gjør en like oppofrende jobb som mot «Kåffa», og da skal vi sitte igjen med tre poeng, men så mister vi konsentrasjonen, sier Amund Wichne til Fædrelandsvennen.

Slik var kampen

Start, anført av Matias Belli Moldskred, var det beste laget i første omgangen. Midtbanespilleren var svært delaktig i det sørlendingene skapte mot hans tidligere lagkamerater på Sparebanken Sør Arena.

Vertene kom til flere store muligheter i innledningen av kampen. Først rullet Start opp et flott angrep på en kontring, som etter hvert endte opp med et innlegg fra Reinhardsen som Schulze kastet fram et bein på, men skuddet gikk over mål.

Så kom Belli Moldskred til avslutning på bakre stolpe, men Ole Kristian Lauvli i Raufoss-målet gjorde en meget god redning.

Annulert mål

Etter 20 minutter trodde Martin Ramsland at han hadde sendt Start i ledelsen, men målet ble annulert for offside av assistentdommer.

Den andre halvdelen av første omgangen var langt roligere. Start slo en del langt, og Raufoss fikk på sin side flere frispark og dødballer som de var småfarlige på.

Men like før pause fikk begge lag sine muligheter. Først var det Markus Karlsbakk som nesten tråklet seg hele veien gjennom, men Raufoss-spilleren ble stoppet like før han skulle skyte. Og like før pause traff Belli stolpen med et hardt skudd.

– Noe av det mest solide Start har gjort på hjemmebane. De burde ledet kampen til pause, utbrøt Fædrelandsvennens ekspert Daniel Aase.

Fortjent ledelse

Ti minutter ut i andre omgang oppstod en noe merkelig situasjon. Start vant ballen høyt i banen. Belli Moldskred tuppet ballen til Markovic, som forsøkte å pirke ballen i mål alene med keeper. Ballen traff Lauvli, før den spratt tilbake på Markovic og i stolpen. Kantspilleren spilte så ballen til Ramsland som satte den i mål, men dommer mente at ballen var over dødlinja - til store protester fra Start-spillerne.

Så skulle Start endelig få uttelling. Sander Sjøkvist, som spilte høyrekant for anledningen, slo en luke på gjestenes Sivert Westerlund, før han hamret ballen knallhardt i lengste. Start fortjent opp i ledelsen.

Scoring på overtid

Raufoss var ikke helt ufarlige de heller. Et kvarter før slutt headet gjestenes toppscorer, Mame Mor Ndiaye, ballen like over mål fra kloss hold. Drøye ti minutter før slutt trodde samme mann at han hadde sklidd inn utlikningen, men spissen ble hindret av en fantastisk redning av Amund Wichne.

– En av de villeste redningene jeg har sett på Sparebanken Sør Arena, skrev Aase i Fædrelandsvennens livechat.

Raufoss presset på i sluttminuttene, og på overtid av kampen fikk de belønning. Ndiaye utliknet for gjestene, og dermed fikk de med seg ett poeng hjem fra Kristiansand.

Siste innlegg Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg! Send melding av Daniel Aase DEL Takk for i dag i chatten. Det kommer børs og intervjuer fortløpende.

av Daniel Aase DEL Det var et par spillere som fremhevet seg i dag. Belli var fantastisk i førsteomgang, men Amund Wichne hadde nok en fin kamp i mål. Han hadde en helt enorm redning som holdt på å bli avjørende. Også Sander Sjøkvist får skryt i dag. Han hadde en fin kamp med flere gode innlegg, og en glimrende scoring.

DEL Vi får bare håpe på en saftig revansje på onsdag 💛🖤 Svenn Andreassen

av Daniel Aase DEL Start lå altså ett poeng unna kvalikplass men rotet det til nok en gang. Her kunne de bygget momentum men to strake seiere.

DEL Sette på Pedersen og Buch før Adeleke…. Fatter ikke hva de ser…. Jostein Efteland

DEL Merkelige og seine bytter. Odd Vidar Pedersen

DEL Tjelmelands defensive sikringsstrategi utover i 2.omgang gir to poeng i minus, og Adeleke burde fått muligheten ! Taktisk bommert. Tore H.

DEL Hvorfor kom Adeleke inn istedenfor Grønn Pedersen når de byttet Ramsland Thomas A Jeg synes Adeleke var god sist så jeg skjønner heller ikke det byttet. Både Pedersen og Ugland hadde dessvere svake innhopp i dag. Daniel Aase

av Daniel Aase DEL Start hadde alle muligheter her. Markovic, Ramsland og Schulze skuslet bort flere gode sjanser på overganger.

DEL Det blir for feigt når de leder, gang etter gang. Gå for 2-0 og underholdning! Come on Start! Sven Gunnar Vågen

DEL Skjønner ikke helt byttene og jeg har fortsatt min tvil til Tjelmeland, men nå får vi se etter sommerferien 💛🖤 Svenn Andreassen

DEL Tjelmeland sine bytter e fullstendig på gjorde… Start må bite renna sammen og løpe til fløyta går. Og spissene som lett kunne avgjort med ett par scoringer skuffer stort, kan ikke være nok å gjøre en grei innsats. Avslutningene skal i mål… Neste blir seier👍👍 Tommy

DEL Ndiaye hadde vært en god mann for Start. Vi trenger en målscorer der fremme. Løp og kjøp. Bjørn Mayer

DEL Håper på spiss forsterkning. En god spiss hadde avgjort kampen til Starts fordel tidlig. Skuffende dette . Sverre

av Daniel Aase DEL Så skjer det altså på overtid igjen. Det er helt utrolig hvordan Start gir fra seg initiativet gang etter gang.

DEL Og så er det altså «typisk Start»-Start som slår til igjen. Er det mulig... Martin

DEL Velfortjent piping fra publikum Dette er elendig Espen K

DEL Digger Tjelmeland. Men hvorfor i svarte skal hele laget legge seg på egen 16 meter siste 20 minuttene? Latterlig. Simen I

av Daniel Aase DEL Start ga bort alt for mange enkle baller de siste 15 minuttene, og burde scoret på flere av de fine overgangsmulighetene de hadde.

av Daniel Aase DEL Enormt skuffende for Start som kun får med seg 1 poeng i denne kampen.

Kampen er slutt

90 + 3 ′ Mål for Raufoss! Start 1 - 1 Raufoss Mål: Ndiaye Mame Mor

90 + 1 ′ Spillerbytte - Start Sebastian Buch Sander Sjøkvist

89 ′ Gult kort! Emil Grønn Pedersen - Start

84 ′ Spillerbytte - Start Emil Grønn Pedersen Martin Ramsland

83 ′ Hjørnespark til Raufoss

80 ′ Spillerbytte - Start Mikael Ugland Matias Belli Moldskred

75 ′ Gult kort! Matias Belli Moldskred - Start

75 ′ Spillerbytte - Raufoss Mikkel Frankoch Marius Svanberg Alm

69 ′ Spillerbytte - Raufoss Teodor Berg Haltvik Markus Seehusen Karlsbakk

69 ′ Spillerbytte - Raufoss Emilie Dadjo Enoch Banza

69 ′ Spillerbytte - Raufoss Andreas Helmersen Sander Haugaard Werni

69 ′ Hjørnespark til Start

65 ′ Mål for Start! Start 1 - 0 Raufoss Mål: Sander Sjøkvist

64 ′ Hjørnespark til Start

63 ′ Gult kort! Enoch Banza - Raufoss

60 ′ Hjørnespark til Raufoss

60 ′ Hjørnespark til Raufoss

59 ′ Hjørnespark til Raufoss

58 ′ Gult kort! Mohamed El Makrini - Start

49 ′ Hjørnespark til Start

2. omgang

Pause

43 ′ Hjørnespark til Raufoss

39 ′ Hjørnespark til Raufoss

30 ′ Gult kort! Nicolai Fremstad - Raufoss

26 ′ Hjørnespark til Raufoss

19 ′ Hjørnespark til Start

19 ′ Hjørnespark til Start

18 ′ Hjørnespark til Start

16 ′ Hjørnespark til Raufoss

10 ′ Hjørnespark til Raufoss

5 ′ Hjørnespark til Start

1. omgang

Kampen har startet Vis flere innlegg