Start holdt nullen for andre gang i år: – Vi viste karakter

Baklengsmålene har rent inn for Start denne sesongen. Men mot KFUM Oslo viste sørlendingene helt andre takter, og holdt buret rent for andre gang i år.

Start-spillerne feirer med de tilreisende supporterne etter å ha slått KFUM Oslo 2–0 på bortebane. Foto: KENNETH ALEKSANDER HAUGEN BERGER

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

OSLO: – Vi har snakket om at vi slipper inn for mange mål. Lette brudd, dødballer og tull. Det blir et trykk på slutten. men vi holder unna og viser karakter.

Det sier Matias Belli Moldskred til Fædrelandsvennen etter at Start tok en sterk borteseier over KFUM Oslo.

Med 21 baklengsmål på elleve kamper denne sesongen, er det ingen lag som har sluppet inn flere mål enn Start. Det har de gulkledde fra Kristiansand lyst til å gjøre noe med, noe de klarte på en tøff bortebane på Ekeberg.

– Vi er nødt til å stramme opp i de små tingene. Vi har sluppet inn halvparten av målene våre på dødball. Vi må heller klarere langt enn å spille oss ut. Selv om de får noen farligheter på slutten, tar vi krigen og er sterke i dag, sier midtbanespilleren.

Den energiske spilleren har gått glipp av fem kamper i år som følge av en lyskestrekk, men har vært på banen i de tre siste kampene. For andre gang i år spilte han samfulle 90 minutter, og det var ingen tvil om at Belli Moldskred var spillesugen. Han ble servert en scoring av Martin Ramsland, kom til flere sjanser og jobbet knallhardt begge veier.

– Det er magisk. Jeg brant noen sjanser i første omgangen, men det var deilig å få et gratis mål. Jeg sa 20 målpoeng i år, så jeg må starte ett sted, sier han med et smil.

Godt å vinne igjen

Ramsland kunne scoret selv etter en drøy time, da KFUM Oslos keeper kolliderte med egen forsvarsspiller. Men i stedet valgte han å trille ballen på tvers til Belli Moldskred, som fikk verdens enkleste oppgave med å sette ballen inn i det åpne målet.

– Det føltes godt å servere Belli en fin pasning, sier spissen til Fædrelandsvennen.

28-åringen synes det er deilig at Start reiser hjem til Kristiansand med tre poeng i bagasjen og null baklengs. Det defensive er noe sørlendingene har prioritert den siste tiden.

– Alle ser jo på tabellen at vi har sluppet inn mest i ligaen, så vi har hatt fokus på det. Vi leverer ikke den peneste opptredenen, men det er voksent. Spesielt fram til 2–0 har vi bra kontroll på oppgjøret. Så åpner det seg litt på slutten, forteller Ramsland.

Roser teamet sitt

Start-trener Sindre Tjelmeland var en glad mann etter at seieren var sikret. For etter å ha tapt tre kamper på rad, kom endelig de tre poengene Start så sårt har savnet.

– Det er ikke en voldsomt velspilt fotballkamp, men akkurat der vi er nå så er det en vanvittig respons. Vi reiser opp til Ekeberg, en tøff bortearena. Men kommer hjem med nullen og tre poeng. Teamet har gjort en vanvittig jobb, skryter Tjelmeland.

Tjelmeland er fornøyd med det Start viste defensivt i hovedstaden.

– Fram til de siste fem, så er det nesten helt stengt, både på dødball og etablert spill. Så kommer det noen småfarligheter, men vi skaper mest fram til slutten, sier han.

– Vi har jobbet med en del elementer, men først og fremst handler det om å bygge lagkulturen og treningskulturen. Dette blir en konsekvens av det. Vi trener bedre og står sammen for å vinne disse tøffe bortekampene, avslutter treneren.