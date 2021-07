Ringte trenerlegenden før han tok Ranheim-jobben

Hugo Pereira våknet før vekkerklokka på sin første dag som Ranheim-trener. Derfor vet at han at beslutningen var riktig.

Hugo Pereira tar ikke med seg ny assistent til jobben som hovedtrener i Ranheim: - Alle fortjener en sjanse til å vise hva de har på lager. Og det skal de få her. Så trenger ikke det bety at vi ikke trenger flere. Men jeg skal uansett bruke litt tid før jeg eventuelt foreslår å utvide eller bytte ut noen i staben, sier han. Foto: Christine Schefte

– Jeg snakket med Carlos om denne muligheten tirsdag kveld. Han visste at jeg hadde ambisjoner om å bli hovedtrener, og jeg ønsket å høre hans mening. Han visste selvsagt ikke noe om Ranheim, men sa «bare kjør», sier Hugo Pereira.

Ranheims nye hovedtrener snakker om mannen han har vært assistent for de to siste årene. Carlos Queiroz har blant annet vært trener for Sporting CP, Manchester United og Real Madrid. 68-åringen har også vært landslagstrener for Portugal, Sør-Afrika og Iran. Nå sist ledet han Columbia. Med Hugo Pereira som en del av trenerteamet. Et samarbeid som var over ved nyttår.

Fortsatt i «team Queiroz»

Og da Ranheim ønsket portugiseren som ny sjef i fjæra, var det helt naturlig å ringe «sjefen».

– Ja. Vi har holdt kontakten hele veien, og Carlos har vært min mentor de to siste årene. Jeg ville gjerne hjulpet han å nå hans femte VM, men slik ble det ikke. Likevel var jeg fortsatt på mange måter en del av teamet hans, og ville fått tilbud om å bli med dersom Queiroz hadde fått en ny jobb nå. Hans råd var å ta en beslutning som gjør at du våkner før alarmen hver morgen. Og det gjorde jeg i dag. Jeg våknet før alarmen ringte, sier Pereira.

Onsdag skrev portugiseren under kontrakten som varer ut 2023.

Carlos Queiroz var Hugo Pereiras sjef som trener for Columbias landslag. Foto: Scanpix

Imponert av Ranheim

Pereira forteller at den første kontakten med Ranheim ble opprettet for fem dager siden. Da fikk han beskjed om at han var en av kandidatene til jobben, og fikk informasjon om rekrutteringsprosessen videre. 42-åringen ble imponert.

– Vi snakket om fotball og lederskap. Om mine tanker rundt laget, og hvordan jeg kan forbedre det. Vi snakket om spillerne i troppen, og min erfaring fra de siste årene. Prosessen var systematisk, åpen, og en fin anledning for å bli bedre kjent med hverandre, sier han.

– Jeg føler at min trenerstil og min måte å se fotball på kan ha mer suksess i Ranheim enn noe annet sted for øyeblikket, sier Hugo Pereira. Foto: Christine Schefte

Bygge selvtillit

Portugiseren sier han har sett «nesten alle» Ranheims kamper denne sesongen. Han er trygg på at hans inntreden i klubben vil føre til bedre resultater.

– Mitt inntrykk er at laget har hatt mange marginer imot. Du kan kalle det litt uflaks, men det forklarer ikke alt. Når man er i poengnød, bygger bekymringene seg litt opp. Men det er viktig for spillere å vite at det er mye god jobb som er gjort her. Så er det selvsagt noe som må forbedres.

– Hva da?

– Spillerne må jobbe med individuelle detaljer som jeg selvsagt skal gi dem beskjed om. Så må laget bygge selvtillit i det de gjør. Det gjøres hverken over natta eller i løpet av noen uker. Det handler om små steg hver dag, og jeg er klar for å guide dem på den veien.

– Jeg har lovet spillerne at jeg skal snakke norsk flytende til slutten av sesongen, men jeg sa ikke hvilken sesong, fleiper Pereira. Foto: Christine Schefte

– Hva er «Pereira-fotball». Hvordan ønsker du at laget skal fremstå?

– Jeg tror det ligger ganske nære det Ranheim ligner på sitt beste. Jeg er godt kjent med trøndersk fotball, med trykk og fremoverrettet spill. Det må ikke være kompliserte, magiske ting til for å vinne fotballkamper. Du må gjøre det du er god på – hele tiden. Og spillerne har det i seg, det handler bare om å få trigget dem på riktig måte, sier han.

– Kan ha mer suksess i Ranheim enn noe annet sted

Pereira ønsker ikke å gå nærmere inn på om det kan være aktuelt å endre formasjon, men snakker samtidig varmt om 4–3–3.

– 4-3-3 har fleksibilitet nok til å ha god dynamikk på banen. Selvsagt kan det bli forutsigbart dersom vi søker å løse oppgavene likt hver gang. I moderne fotball har alle kontroll på hverandre, alle vet alt om alle. Så vi må ha variasjon på banen også. Men jeg spilte 4-3-3 i RBK og med Columbia. Så hele livet fotballivet mitt har dreid seg om å utvikle det systemet.

– Før sesongen ble det snakket om tidenes beste Ranheim-tropp. I hvor stor grad handler jobben din om å lede laget til Eliteserien?

– Jeg føler at potensialet er der. Og jeg føler at min trenerstil og min måte å se fotball på kan ha mer suksess i Ranheim enn noe annet sted for øyeblikket. Det er min jobb å trigge spillerne til å levere god nok til å vinne kamper. Og det er de gode nok til. Noen av dem vet det ikke ennå, men en god del vet det allerede. Jeg husker godt Ranheims kamp mot RBK på Lerkendal i 2018. Den kampen var rimelig jevn. Og mange av de spillerne er her fortsatt, sier han.

Selv om Pereira og kona Maria Rosado har bodd i Trondheim siden 2014, gjennomføres intervjuet med Adresseavisen på engelsk. På spørsmål om hvorfor det er slik etter sju år i byen, slår han over på norsk.

– Jeg snakker norsk. Men det er litt risky å snakke norsk i så viktige intervjuer som dette. Men jeg har lovt spillerne å snakke flytende i slutten av sesongen, sier han og gliser:

– Jeg sa ikke hvilken sesong.