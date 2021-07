Her er Start-børsen etter storseieren

Mange gode karakterer å spore på børsen etter at Start knuste Stjørdals-Blink.

Martin Ramsland var Starts beste i 4–1-seieren over Stjørdals-Blink. Foto: Tor Erik Schrøder

Shayan Jalilian

Daniel Aase Fædrelandsvennens fotballekspert

Amund Wichne 6:

Amund Wichne er i kjempeform. Har et par fine redninger i andre omgang, og virker trygg i det meste han foretar seg. Et farlig utspill kunne straffet seg, men ellers stødig med ballen.

Peter Reinhardsen 6:

En solid kamp på backen. Vinner mange dueller, og bryter foran motstanderen ved flere anledninger. Setter i tillegg fart framover med ball utover kampen. Har vist fin utvikling i Start-trøya.

Vegard Bergan 5:

En solid kamp av Bergan i midtforsvaret. Rydder unna en del i lufta og frispiller bakfra flere ganger utover kamper.

Henrik Robstad 6:

Nok en solid kamp på stopperplass. Aggressiv i nærspillet og tør å ta ballen med framover. Går som vanlig foran med lederegenskaper og kommunikasjon som smitter over på medspillerne.

Kristoffer Tønnessen 5:

Litt rufsete i første omgang med noen farlige brudd, men også han spiller en solid andre omgang. En kamp på det jevne fra kapteinen.

Eirik Schulze 6:

Mer involvert enn i tidligere kamper, og er delaktig i to scoringer. Måten han setter opp Markovic på 3-1 målet holder høy klasse.

Mohamed El Makrini 5:

På etterskudd flere ganger i første omgang, og har noen farlige feilpasninger. Han spiller seg godt opp utover kampen og er påskrudd i andreball-spillet. Start sliter veldig med balansen i laget når han spiller på seg brudd.

Matias Belli Moldskred 4:

Han var banens gigant sist, men i dag hadde Belli mange balltap, og virket ikke godt nok orientert i mellomrommet. Virket litt sliten, og ble byttet ut før fulltid.

Sander Sjøkvist 7:

Nok en kjempekamp av Sjøkvist. Scoret for andre kamp på rad, var nede og taklet, og var i tilleg veldig presis med pasningene. Er i ferd med å få sitt gjennombrudd for Start.

Martin Ramsland 8:

Martin Ramsland stakk i bakrom, fightet i duellspillet, scoret to mål, og var involvert da Sander Sjøkvist satte inn 2-1 målet i første omgang. En ganske komplett spissforestilling fra Martin Ramsland.

Eman Markovic 6:

Har en nydelig målgivende pasning til Ramsland på 4-1 og setter inn 3-1 selv. Prøver mye, men blir en noen rotete avleveringer og varierende innleggskvalitet. Er nok en gang avgjørende for Start og står med 10 målpoeng på de første 13 kampene. Meget solide tall for et lag som har slitt.

Innbyttere:

Adeleke Akinyemi inn etter 68 min for Reinhardsen. For kort tid til å bli vurdert.

Mikael Ugland inn etter 68 min for Moldskred. For kort tid til å bli vurdert.

Lyder Daland inn etter 78 min for Robstad. For kort tid til å bli vurdert.

Levi Eftevaag inn for Markovic etter 85 min. For kort tid til å bli vurdert.