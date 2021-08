To Start-sjefer sa opp

Alexander Øren har valgt å si opp sin stilling som utviklingsleder i Start. Det har også salgssjef Lars Andersen gjort.

Alexander Øren (t.v.) er ferdig som utviklingsleder i Start. Her sammen med Adolfo Rodriguez og Erik Mykland etter å ha ledet Start-treningen på Sør Arena 16. juni. Foto: Jim Rune Bjorvand

Start bekreftet først tidlig mandag ettermiddag at utviklingsleder Alexander Øren hadde sagt opp sin stilling. Et par timer senere ble det klart at også salgssjef Lars Andersen er ferdig i klubben.

– Det ble litt mye med to oppsigelser på samme dag, men dette er ikke snakk om en opprydning. Det handler nok noe om slitasje etter en krevende tid for klubben, og begge har gjort godt inntrykk på meg, sier klubbdirektør Terje Marcussen til Fædrelandsvennen.

Andersen har vært i klubben i ni måneder. Øren i seks og et halvt år.

– Det er blanda følelser å være ferdig i Start, men samtidig har jeg sagt til Terje (Marcussen) at jeg ønsker meg nye utfordringer. Jeg har opplevd veldig mye i løpet av mine seks og et halvt år i klubben, så det har vært en begivenhetsrik reise. Nå åpner det seg en ny dør med nye utfordringer, forteller Øren på telefon til Fædrelandsvennen.

– Hva legger du i «nye utfordringer»?

– Det er ingen hemmelighet at jeg først og fremst ser på meg selv som en fotballtrener. Jeg har store ambisjoner, og så får vi se hva jeg ender opp med. Det har vært noen samtaler, men jeg har vært opptatt av å gjøre ting i riktig rekkefølge, sier Øren.

Øren har vært i Start i seks og et halvt år, de første årene som spillerutvikler. I 2019 ble han ansatt som utviklingsleder.

Han fikk også med seg en kamp som hovedtrener for a-laget etter at Joey Hardarson forlot klubben tidligere i år.

– Det har vært gøy å jobbe med alle de unge spillerne i klubben. Det har vært gøy å følge utviklingen til mange av spillerne, og spesielt 1999/2000-kullet som jeg jobbet en del med. Samtidig har det vært fint å ha mange gode og flinke kolleger, sier Øren.

Klubbdirektør Terje Marcussen synes det er synd at Øren har valgt å forlate Start.

Terje Marcussen sier at både Øren og Andersen skal erstattes.

– Ja, selvfølgelig, sier Marcussen.