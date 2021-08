Utviklingsleder ferdig i Start

Alexander Øren har valgt å si opp sin stilling som utviklingsleder i Start.

Det bekrefter Start i en pressemelding mandag formiddag.

– Dette har vært et vanskelig valg for meg. Men etter seks og et halvt år i klubben kjenner jeg på at jeg ønsker nye utfordringer. Men det blir rart å forlate en klubb hvor jeg har opplevd veldig mye, sier 32-åringen til Starts hjemmeside.

Øren har vært seks år i Start, de første årene som spillerutvikler. I 2019 ble han ansatt som utviklingsleder.

Han fikk også med seg en kamp som hovedtrener for a-laget etter at Joey Hardarson forlot klubben tidligere i år.

– Jeg synes det er beklagelig for klubben, men jeg skjønner at Alexander ønsker nye utfordringer, og ønsker ham all mulig lykke til videre, sier Terje Marcussen.

