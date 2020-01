Denne scoringen gjør Zlatan unik

Etter å ha gått målløs ut av debutkampen mot Sampdoria etter returen til Milan, fant Ibrahimovic veien til nettmaskene borte mot Cagliari.

Etter 65 minutters spill sendte Theo Hernández ballen til Zlatan inne i sekstenmeteren. Svensken banket til på direkten og sendte kulen i nettmaskene nede ved stolperoten.

38-åringen løftet armene og jublet om bare Zlatan kan for sin første Milan-scoring på åtte år. Ibrahimovics første periode i Milano-klubben var mellom 2010 og 2012.

– Jag lovet San Siro dette. Jag har alltid feiret slik. Det får meg til å føle meg levende, sier han ifølge Aftonbladet.

Han kunne også juble for en noe spesiell statistikk: Målet sørget nemlig for at svensken nå har scoret mål i fire forskjellige årtier. Hans første scoring på seniornivå kom ifølge Aftonbladet for Malmö mot Vestre Frölunda 30. oktober 1999.

Før Zlatan-scoringen hadde Rafael Leao gitt Milan ledelsen kort tid etter pause. Med seieren klatret Milan til 8.-plass på tabellen med sine 25 poeng, men har én kamp mer spilt en lagene rundt seg.