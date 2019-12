Ødegaard herjet igjen: Leverte målgivende og frisparkperle i scoringskalas

Nordmannen fortsetter å herje i Spania. Søndag leverte han både målgivende og scoring i borteseieren mot Osasuna.

Martin Ødegaard leverte både mål og målgivende i Real Sociedads siste kamp før jul. Foto: Alvaro Barrientos / AP

Osasuna – Real Sociedad 3–4

Tirsdag fylte Martin Ødegaard 21 år. Søndag feiret han med å levere en praktfull kamp i Real Sociedads niende seier for sesongen.

Bortelaget fra San Sebastian startet kampen i et forrykende tempo. Og allerede etter femten minutter viste Ødegaard hvorfor superlativene har haglet rundt den unge nordmannen denne sesongen.

Etter lekkert veggspill med Mikel Merino, spilte Ødegaard Mikel Oyarzabal på lekkert vis alene med keeper.

Oyarzabal gjorde ingen feil da han satte inn 1–0. Dermed noterte Ødegaard seg dermed for sin femte målgivende pasning denne sesongen.

Ødegaard vartet opp med et nydelig frisparkmål. Foto: XUNPLO / BILDBYRÅN

Frisparkperle

Kun tre minutter senere doblet Portu ledelsen for bortelaget.

Så var det nok en gang duket for Martin Ødegaard-magi.

Etter 28 minutter fikk de blå og hvitstripete frispark på 22 meter. Real Sociedad hadde ikke scoret på direkte frispark før i sesongen.

– Kanskje får de gjort noe med den statistikken nå? spurte Strive-kommentator Magnar Kvalvik retorisk.

Det fikk han rett i. Med sin venstrefot banket Ødegaard ballen på spektakulært vis i motsatt vinkel. I bakgrunnen sto lagkamerat Ander Guevara og ta seg til hodet i beundring over det han fikk se.

Scoringen er Ødegaards fjerde for sesongen, og fikk flere eksperter til å nok en gang finne frem de største superlativene på Twitter.

«Et forsøk på å sette det Martin Ødegaard gjør i perspektiv: Norge har hatt mange gode spillere, men ingen så dominante i en topp 5 liga», skrev Aftenpostens fotballspaltist Lars Tjernås.

Slo tilbake

På stillingen 3–0 til Real Sociedad allerede etter 28 minutter, skulle man tro at det skulle bli en grei dag på jobben videre for Ødegaard og co.

Men Osasuna hadde ingen planer om å gjøre det enkelt for bortelaget. På overtid i den første omgangen satte Aridane inn dagens første redusering.

Og etter hvilen var det et hjemmelag med blod på tann som kom ut på Estadio El Sadar i Pamplona. Bare fire minutter ut i omgangen chippet Ezequiel Avila på lekent vis inn redusering nummer to.

I Osasunas jakt på utligning forsvant også Martin Ødegaard litt ut av kampen. Men da Osasuna ble redusert til ti mann etter at Facundo Roncaglia fikk rødt kort, ble det vanskelig.

Ti minutter før slutt satte den svenske innbytteren Alexander Isak inn 4–2 til Real Sociedad. Men Osasuna hadde ikke tenkt å gi seg, selv med ti mann. Seks minutter før slutt satte Alvila inn sin andre for dagen, og Osasunas tredje redusering.

Flere mål ble det derimot ikke i målkalaset i Pamplona.

