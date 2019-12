Giggs om Martial: – Det ser ikke ut som han bryr seg

Mason Greenwood lukter på en startplass i Manchester United. Ut med Anthony Martial, som ikke ser ut til å bry seg, mener klubblegende Ryan Giggs.

Anthony Martial får kritikk av Ryan Giggs. Foto: Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Det ser ut som han kjeder seg hele tiden. Han ser nonchalant ut. Det ser ikke ut som han bryr seg.

Det sier Ryan Giggs om Anthony Martial.

Mason Greenwood har slått ut i full blomst de siste kampene og scoret både mot Everton i ligaen og to mot AZ Alkmaar i europaligaen. Flere mener 2001-modellen er moden for å starte. Det på bekostning av nevnte Martial, som har scoret fire mål på elleve Premier League-kamper så langt denne sesongen.

– Det ser ikke ut som han svetter når han spiller. Når United angriper vil du ha noen som tar løpet på første stolpe. Du scorer kanskje ikke, men det kan lagkameraten din gjøre. Sånt får du ikke av Martial nå. Med Mason får du det, sier Giggs, som vet hva han prater om.

Han har nærmere 700 kamper for klubben, har 13 ligamesterskap, fire FA-cup-titler og to mesterligatitler. I tillegg har han vært trener for «de røde djevlene».

Waliseren er nå landslagstrener for Wales. Han mener Martial, som kom til United for 80 millioner euro i 2015 (800 millioner kroner), blir en mann under press den neste tiden, med Greenwood som leverer målpoeng på løpende bånd.

– Han gjør ingenting defensivt eller offensivt, så ja, han kommer til å være under press.

