New York Times anbefaler «Heimebane» som en av de fem beste TV-seriene: «Den er en perle»

Det er ikke hver dag en norsk dramaserie omtales i en av USAs største aviser. Nå har «Heimebane» fått gode skussmål.

John Carew og Ane Dahl Torp spiller to sentrale roller i serien. Foto: Marius Myklebust / NRK

Viljam Brodahl Aftenposten

Dramaserien «Heimebane» begeistret flere hundre tusen nordmenn hver episode da sesong én og to rullet på skjermen i 2018 og 2019.

I NRK-serien følger man den kvinnelige hovedtreneren Helena Mikkelsen. Karakteren, som spilles av Ane Dahl Torp, er trener for den fiktive eliteserieklubben Varg.

Nå har serien fått oppmerksomhet i USA. Storavisen New York Times omtaler serien i en artikkel med overskriften «Sulten på sport?».

– Det ar veldig hyggelig. Det var en positiv overraskelse. Jeg var ikke klar over at de hadde fått tilgang på «Heimebane» i statene, sier serieskaper Johan Fasting.

Omtalen kan gjøre at serien får mye oppmerksomhet i USA. Fem millioner mennesker abonnerer på nettutgaven av den New York-baserte avisen.

Johan Fasting er skaperen av «Heimebane» Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Beskrives som en «perle»

Tipsene var ment for å dempe lesernes abstinenser i mangel på direktesendt sport. De andre seriene på listen er «The Scheme», «Vick», «Stove League» og «Dark Side of the Ring».

Serien er tilgjengelig for de amerikanske seerne gjennom strømmetjenesten Amazon. I storavisen får den norske dramaserien gode skussmål.

«Den smarte, behagelige norske serien «Heimebane» er en perle», står det blant annet.

Store deler av handlingen utspiller seg på Sunnmøre. De vakre omgivelsene blir godt mottatt av artikkelforfatteren.

«Det er den mest absurde og naturskjønne utsikten i verden», skriver avisen.

Serien har en salgsagent som har jobbet med å spre serien internasjonalt. Nå er den blitt distribuert til en rekke land over hele verden.

– I begynnelsen var det mye positivt fra Skandinavia. Så flyttet det seg nedover i Europa. Frankrike var for eksempel tidlig ute. Nå i det siste har det vært spansk- og portugisisktalende land som har vært interesserte, sier Fasting.

I Brasil er man i gang med en egenprodusert versjon av serien.

John Carew har bidratt til å gjøre serien populær i Spania og Tyrkia. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Carew tiltrekker seere

Den tidligere landslagsspissen John Carew har også en sentral rolle i serien. I løpet av karrieren spilte han blant annet i Spania, Tyrkia, Italia og England. Serieskaperen merker at nordmannen har et stort navn i Europa.

– Det hjelper at det er en serie om verdens mest populære idrett. Carew tiltrekker også en del internasjonalt. Tyrkere og spanjoler husker Carew veldig godt, forteller han.

Fasting tror også at tematikken i serien treffer bredt.

– Det å være kvinne i et mannsdominert miljø er ikke spesifikt for nordmenn. Det er historie som er lett å koble seg på, sier han.

I Norge er en fortsettelse på dramaet foreløpig satt på vent. Selv om produsenten har skrevet både sesong tre og fire av serien, så er ikke en avtale med NRK på plass for å kunne gå i gang med produksjonen.

– Jeg håper det lar seg gjøre på et eller annet tidspunkt, sier han.

PS: John Carew har foreløpig ikke svart på våre henvendelser.