Kjemper om seriegull: Storseier for «norske» AZ Alkmaar

Alle tre nordmenn på AZ Alkmaar spilte da laget fulgte opp seieren mot Ajax forrige helg.

Jonas Svensson spilte nok en gang hele kampen da AZ seiret. Her i aksjon mot LASK i europaligaen. Foto: Foto: Ronald Zak / AP / NTB scanpix

Ado Den Haag ble slått 4-0 i nederlandsk æresdivisjon lørdag.

Jonas Svensson spilte hele kampen, mens Fredrik Midtsjø ble erstattet av Håkon Evjen etter 67 minutter i det som ble en veldig komfortabel seier for det nederlandske topplaget.

Mål av Owen Wijndal, Ferdy Druijf og to fulltreffere av Teun Koopmeiners sørget for 4-0-seier på hjemmebane for AZ.

Midtstopper Koopmeiners står dermed med hele elleve scoringer i æresdivisjonen. De fleste av dem, som i lørdagens kamp, har kommet på straffespark og frispark.

22-åringen åpnet målfesten med straffespark etter 13 minutter. Han var sikker som vanlig med venstrefoten etter at Dani de Wit ble felt og dommer pekte på straffemerket.

Etter mål av Wijndal var Koopmeiners igjen treffsikker, denne gang med et flott frispark, før Druijf avsluttet målfesten med en scoring minuttet før slutt.