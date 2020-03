Over 55.000 japanere trosset virusfrykt for å se OL-flammen

Til tross for den pågående viruspandemien valgte titusenvis å ta turen til Sendai sentrum nordøst i Japan for å se OL-flammen lørdag.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Mange skuelysten møtte opp for å få et glimt av OL-flammen i Sendai nordøst i Japan lørdag. Foto: Kyodo News, AP / NTB scanpix

NTB-DPA

Ifølge lokalavisen Kahoku Shimpo møtte over 55.000 mennesker opp for å se flammen som etter planen skal markere starten på OL i Tokyo i slutten av juli.

Det sterke oppmøtet skjedde til tross for at japanske myndigheter har bedt innbyggerne om å unngå store folkemengder for å unngå spredning av koronaviruset.

Sendai ligger i provinsen Miyagi som er valgt ut som en del av prosjektet «Recovery Olympics», som har som mål å vise frem eksempler på regionens oppreisning etter jordskjelvet, tsunamien og atomkraftverk-nedsmeltingen i 2011.

OL-ilden ble overlevert fra Hellas til Japan i en seremoni lukket for offentligheten torsdag. Dagen etter ankom den arrangørlandet under lignende omstendigheter.

Den nedtonede fakkelstafetten starter etter planen torsdag 26. mars. Selve OL har oppstart 24. juli, men koronavirus-pandemien har skapt stor usikkerhet rundt om lekene kan gjennomføres så tidlig.

(©NTB)