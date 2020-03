Krise for Kilde: super-G-rennet i Kvitfjell ble avlyst

Aleksander Aamodt Kilde er i superform og hadde planer om å vinne super-G-rennet i Kvitfjell, ta med seg krystallkula for super-G-cupen og øke forspranget i verdenscupen sammenlagt. Værgudene ville det annerledes.

Alpinsjef Claus Ryste (t.v.) og Aleksander Aamodt Kilde etter at verdenscuprennet i super-G i Kvitfjell ble avlyst søndag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

KVITFJELL: Tåke, plussgrader og regn i målområdet satte en stopper for Aleksander Aamodt Kildes seiersplaner i super-G på hjemmebane søndag.

Kontrasten kunne ikke vært større fra solskinnet og påskestemningen som møtte alpinistene under lørdagens utfor.

Avlysningen var særlig dårlig nytt for Kilde av tre grunner.

Kilde var storfavoritt til å vinne rennet. Det kunne blitt hans første seier på hjemmebane, hans andre verdenscupseier denne sesongen og femte totalt.

Han kunne vunnet super-G-cupen. Kilde var bare 29 poeng bak sveitsiske Mauro Caviezel og 26 poeng etter Vincent Kriechmayr fra Østerrike. I stedet endte han på tredjeplass.

Kilde ville øke forspranget i totalcupen. Etter lørdagens utfor ledet han med 54 poeng til teknikkspesialisten Alexis Pinturault. Henrik Kristoffersen følger på tredje, 161 poeng etter Kilde.

27-åringen fra Bærum smilte tappert under premieseremonien for super-G-cupen på sletta i målområdet i Kvitfjell. Men det er ingen tvil om at han sto der med en bismak, der han fikk blomster i stedet for krystall.

– Det er surt, definitivt. Men samtidig er det likt for alle som stilte til start i dag, i forhold til super-G-cupen. Men det er litt surere for meg med tanke på totalen. Jeg merker at det fort kan bli tøft nå. Men jeg må bare «gunne» på videre, sier Kilde.

Slik så det ut i målområdet i Kvitfjell søndag formiddag. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

To renn igjen

Etter at verdenscupfinalen i Cortina d’Ampezzo med fire renn ble avlyst på grunn av frykt for smitte av koronaviruset, så gjenstår det nå bare to renn av sesongen.

Det er storslalåm og slalåm i Kranjska Gora i Slovenia.

– Jeg drar til Kranjska Gora med godt mot jeg. Så får vi se hva det blir til, sier Kilde.

Med en potensiell stor poengfangst i super-G-rennet i Kvitfjell, kunne Kilde ha avgjort sammendraget etter storslalåmen i Slovenia. Nå ligger det an til at han også er nødt til å ta frem sitt pent brukte slalåmutstyr.

– Ja, jeg stiller på det som jeg kan. Det er kjipt å bare stå og se på at folk tar poeng. Utgangspunktet mitt blir å stå på start i angrepsposisjon, og det er digg. Jeg vet at Henrik og Pinturault kommer til å kjøre for seiere, og jeg må prøve å gjøre det samme i storslalåm. Så får jeg se i slalåm hva jeg er god til. Kanskje jeg kommer blant topp 30. Da er jeg heldig, i så fall, sier han.

– Utrolig sesong

Kilde smilte og hilste til publikum da han ble ropt opp til tredjeplassen i super-G-cupen. Det gjorde han selv om han vet godt at han ledet før forrige renn, men at en sur utkjørsel gjorde at han falt til det siste steget på pallen.

– Det har vært en utrolig sesong. Jeg er veldig nære, det er 30 poeng opp til han som vinner. Han har vært veldig stabil. Det er veldig fortjent egentlig. Men når det blir avlyst to av åtte renn, så kan jeg ikke kjøre ut slik jeg gjorde forrige gang. Da taper du for mye poeng. Det er surt å tenke på nå, men samtidig så kan man ikke grave seg ned på grunn av det, sier Kilde.

Mauro Caviezel vant super-G-cupen sammenlagt, mens Vincent Kriechmayr kom på andreplass. Aleksander Aamodt Kilde (til høyre) tok tredjeplassen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Det var i 9-tiden søndag at det ble bestemt at starten i Kvitfjell skulle flyttes ned til det som kalles Rossi-spranget på grunn av værforholdene, men om rennet ble utsatt eller avlyses skulle avgjøres på et jurymøte en time senere.

Der bestemte juryen seg for å avlyse hele rennet.

– Først og fremst tenkte jeg at det var en tidlig avgjørelse å ta. Men det er samtidig bra at FIS tenker på sikkerheten vår. Det kunne resultert i at tre korsbånd røk i dag, og det har man ikke råd til. Men med første øyekast ble jeg ordentlig skuffet ettersom jeg vet at jeg kunne vunnet i dag. Jeg er i god form og kjører bra, sier Kilde.

Fakta Verdenscupen sammenlagt Aleksander Aamodt Kilde – 1202 poeng Alexis Pinturault, Frankrike – 1148 Henrik Kristoffersen – 1041 Matthias Mayer, Østerrike – 916 Vincent Kriechmayr, Østerrike – 794 Det gjenstår to renn av sesongen. Storslalåm og slalåm i Kranjska Gora neste helg. Les mer

Forstår juryens avgjørelse

Det er kun tredje gang i løpet av 27 år at Kvitfjell må avlyse et renn. Sportssjef for Kilde og co., Claus Johan Ryste, synes synd på både arrangøren og løperne.

– Det er veldig synd. Det var jo siste rennet i år i Kvitfjell, hvor vi så en fantastisk ramme i går. Arrangørene gjør en god jobb og begynner forberedelsene klokken 04 i natt. Underlaget er faktisk ganske bra, men så er det for mye regn og tåke, sier sportssjef Claus J. Ryste om at rennet blir avlyst.

Ryste forstår samtidig avgjørelsen til juryen.

– Du kan ikke få gjort noe med så mye regn på brillene i den hastigheten, og sikkerheten til utøverne må gå først, sier sportssjefen.

Kilde, Kjetil Jansrud, Stian Saugestad og Marcus Monsen var de fire norske på startlista. For Kilde handler det nå om å pakke sakene og sette kursen mot Slovenia, til det som kan bli hans to viktigste renn i karrieren.