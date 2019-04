Regelendring i Tour de France - godt nytt for klatrerne

Tour de France er verdens største og mest prestisjefulle sykkelløp, men har hatt problemer med at ingen av de beste rytterne tør å stikke i brudd og ta de store sjansene.

Nå har de endret en regel for å gjøre det litt mer attraktivt å satse alt på fjelletappene. De som er først på toppen kan se frem til ekstra bonussekunder i jakten på den gule trøyen, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det skriver sykkelnettstedet Velonews.com.

LEST DENNE? Tidligere etappevinner i Tour de France avla positiv dopingprøve

Kjemper om åtte sekunder

Tidligere har spurtstreken på fjelltoppene gitt tre, to og ett bonussekund(er), men til neste utgave at det enorme sykkelrittet vil førstemann over få åtte sekunder fratrekk på totaltiden i løpet. Andremann får fem sekunder, og tredjemann får to sekunder.

Det håper Tour-arrangøren ASO skal gjøre det litt mer attraktivt å sykle i brudd, eller forsøke å stikke av i fjellene. Når kampen om ledelsen i rittet handler om sekunder, kan det gi sammenlagtfavorittene en grunn til å forsøke seg i fjellene i større grad enn det gjør i dag.

FÅTT MED DEG DENNE? Brutalt Tour de France venter Alexander Kristoff & Co.

I likhet med den nye regelendringen vil årets løype favorisere rytterne som trives best når veien går bratt oppover. I år skal rytterne over hele 30 kategoriserte stigninger, noe som er ny rekord. Fem av etappene har målgang på toppen av et fjell, tre av de er på over 2000 meter.

Blant annet skal sirkuset over Col d’Iseran, som med sine 2770 meter er den høyeste asfalterte veien i de franske Alpene.

Åtte fjelltopper

Nyhetsbyrået skriver også at kilder har opplyst at Det internasjonale sykkelforbundet UCI har godkjent regelendringen.

Endringen vil føre til ekstra bonussekunder på åtte fjell på åtte etapper.

3. etappe: Cote de Mutigny

6. etappe: Col des Chevrères

8. etappe: Cote de la Jailliere

9. etappe: Cote de Saint-Just

12. etappe: Hourquette d’Ancizan

15. etappe: Mur de Peguere

18. etappe: Col du Galibier

19. etappe: Col de I’Iseran

Årets Tour de France starter 6. juli i Brussel, og avsluttes som vanlig på Champs-Élysées 28. juli.