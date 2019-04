Sofia (18) var på landslaget og scoret mest i ligaen - så sa det stopp: - Slet med å gå uten smerter

Stortalentet spilte ikke en eneste kamp for Tromsø Storm i sesongen som gikk, som i år som i fjor, endte med tap i samtlige kamper.

I 2017/2018-sesongen snittet hun på 18,4 poeng per kamp og var kvinneligaens beste poengplukker og ble også kåret til «årets talent», men siden EM for J18 i august i fjor, har hun ikke spilt én eneste basketkamp.

– Jeg har dessverre ikke det. Det begynte for ett år siden under U19-NM da sesongen var over. Jeg kjente det sved i knærne, men tok det ikke seriøst og var med landslaget hele sommeren. Da det var over slet jeg med å gå uten smerter og det gjorde så vondt. Beskjeden fra legen var at jeg haded fått «jumper’s knee» i begge knærne, forteller Sofia Burkow til iTromsø.

– Seig prosess

Den 174 centimer høye guarden, som er et av Norges største basketballtalenter, erkjenner at det har vært en ekstremt lang og tung periode, som er langt fra over.

– Det har vært en seig prosess. Jeg har trent styrke i over et halvt år og det går fremover, men med en gang jeg gjør basketballting, så kjenner jeg at jeg er langt fra bra nok til å spille, sukker Burkow.

I mai er det U19-NM. Det tviler 18-åringen på at hun rekker.

– Det ser ikke lyst ut for det. Nå håper jeg bare jeg en dag blir frisk nok til å spille igjen, sier Sofia Burkow.

USA på vent

Planen var hele tiden å reise over dammen til basketballens store hjemland, USA, etter videregående var over. Nå fullfører Burkow skolegangen til våren, men spiller ikke collegebasket til høsten, slik planen var før skaden.

– Målet er fremdeles college, men jeg blir mest sannsynligvis i Tromsø etter sommeren. Jeg håper på et veldig godt treningsherår her og så er planen å besøke flere skoler for å få et «scholarship» der. Den beste måten å gjøre det på er å besøke skolene selv og dra på prøvespill, sier Burkow.

Som håper en god treningsperiode i vår og sommer vil gjøre at hun er i stand til å reise over til USA for å vise seg fram, samtidig som hun vil spille for hjembyens lag i kvinneligaen i den kommende sesongen.

– Det går veldig trått med skaden. Det er hele tiden små tilbakeslag. Jeg har tanker om jeg noensinne kommer til å bli frisk igjen. Jeg kjenner det går fremover med styrketreningen, men med en gang jeg skal i spillsekvens med så mange vendinger og og i fart der jeg belaster mye, så får jeg tilbakeslag. Jeg håper på bedring snart, sier baskettalentet.

Men drømmen lever i beste velgående, for fortsatt trener hun minst to økter daglig.

– Jeg skyter og har mye ballbehandling og trener minst to ganger daglig, men jeg får ikke jobbet i fart eller kommet meg i kampform.

– Tror du skaden har satt din egen utvikling mye tilbake?

– Det er klart, når jeg ikke får trent så mye og på det jeg skulle. Men jeg tror egentlig jeg skal kunne klare å komme tilbake en dag, sier landslagsspilleren fra Tromsø.

Etter alle solemerker blir 2019/2020-sesongen også i Tromsø, med tanke på å nå drømmen spill i USA. Da håper og tror hun laget kan bite bedre fra seg enn de har gjort i sine to første år i Kvinneligaen med 42 av 42 mulige tap.

– Jeg håper laget kan ta steg og at vi får inn en del nye. Det hadde vært veldig gøy å være med på å bygge opp laget enda bedre og ha en god sesong før jeg drar, sier Sofia Burkow.