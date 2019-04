Fem snakkiser etter Vålerenga-TIL: «Her må det om så legges inn straffetrening i påsken for å komme i vater»

VÅLERENGA-TIL 4–1

1) VIF-spøkelset fortsetter

TIL hadde før søndagens kamp verken scoret eller vunnet mot Vålerenga i Oslo siden 2009. Den gang fant Morten Moldskred (2), Sigurd Rushfeldt, Lars Iver Strand nettmaskene da TIL vant 4–2. Resultatrekka 0-3, 0-2,0-1,0-2,0-1,0-4,0-0 og 0–3 forteller om noen kjipe opplevelser på Ullevaal.

Det ble ikke annerledes ved stadionbyttet fra Ullevaal til Intility Arena ved Valle Hovin. Etter en brukbar åpning av TIL ble Bård Finne stående alene inne i 16-meteren. Han burde vært markert, men var det ikke, og scoret 1–0 sekunder før klokka sto på 13 minutter.

17 minutter senere sto det 2–0 etter at Anders Jenssen var for het på grøten i en duell på midtbanen. Ballen endte til slutt opp hos Herolind Shala som via kaptein Simen Wangberg gjorde 2–0.

Dermed var kampen i realiteten kjørt, og det nesten uten at TIL hadde vært en del av den til da.

3–0 ble etterfulgt av et selvmål til 3-1, uten at det endret for mye av helhetsinntrykket da 4–1 kom 15 minutter før slutt.

2) TIL-kapteinens kjipe kveld

Simen Wangberg rakk ikke fram for å stoppe Bård Finne som ga VIF 1–0. Etter en halvtime skjøt Herolind Shala via Wangberg og i mål til 2–0.

Enda verre ble det da både han og Magnus Andersen ble rundlurt før 3–0 etter timen spilt.

TIL er avhengig av at kapteinen leverer plettfritt for at sjansen for poeng i slike bortekamper skal være til stede. I stedet ble han det fremste symbolet på en ny nedtur for TIL.

Heldigvis for TILs del var det etter kampslutt åtte dager til neste kamp – som ikke blir av den enkle slaget den heller.

Mjøndalen borte på 2. påskedag er såpass langt unna at TIL bør legge inn både ekstraøkter og straffetrening for å komme seg i vater.

3) Marcus Holmgren Pedersens startdebut

Det var kanskje litt vel store forventninger til hva TILs 18 år gamle debutant kunne gjøre i sin startdebut, og han startet med å gå rett i offside etter bare 20 sekunder.

Men han jaget på, og viste ved noen anledninger fra kvalitetene sine. Bevegelig og trygg med ballen. På toppen av alt en tunnel. Dette er like fullt Eliteserien, og det kom litt til syne i en del av involveringene hans som ble litt «enkle».

Han skaffet uansett VIFs Adekugbe et gult kort, og legger vi godviljen til var det en nestensjanse rett før dommeren blåste til pause da Holmgren Pedersen jaget en løs ball inn mot hjemmelagets keeper.

Så kom øyeblikket der han presset Johan Lædre Bjørdal til et selvmål etter 70 minutter, og ga TIL et slags håp som ble slukket fem minutter senere på 4–1.

4) Hvem er Tomas Stabell?

TIL ga nok et akademiprodukt sjansen da Tomas Stabell fikk muligheten i 13 minutter som innbytter for Kent-Are Antonsen.

17-åringen er oppvokst på Workinnmarka, og var for første gang med i en A-lagstropp i Eliteserien mot VIF. Den sentrale midtbanespilleren har spilt i TIL hele livet.

Ja, det ble en kveld de fleste i TIL vil glemme, men det gjør aldri spilleren med nummer 34 på ryggen. En debut i Eliteserien husker man resten av livet.

5) Importspissen ble vraket allerede i kamp tre

Brayan Rojas ble hentet til Tromsø og TIL for å score mål for «Gutan». Innleid fra den costaricanske klubben Carmelita var det grunn til å ha store forhåpninger til hva Rojas skulle komme med.

Han fikk tillit av Simo Valakari i de to første kampene – mot Ranheim borte og Viking hjemme. Trass i at «halve laget» var skadet valgte Valakari å benke han gjennom hele oppgjøret mot Vålerenga.

Kanskje trengte Rojas en pause? Eller hadde det vært best å gi han matchtrening?

Uansett er det neppe positivt at en spiller som er hentet inn for å være en sentral brikke havner på sidelinja.