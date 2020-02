Tung hjemmedebut for Berge – erstatteren reddet dagen for Sheffield United

Sander Berge fikk en vond start på sin hjemmedebut, men lagkameratene sørget for at Sheffield Uniteds drømmesesong fortsatte i samme sport.

STARTET: Sander Berge fikk sin andre strake kamp fra start i sin hjemmedebut på Bramall Lane søndag. Foto: CARL RECINE / X03807

Sheffield United – Bournemouth 2–1

Berge fikk sin hjemmedebut da Sheffield United tok imot Joshua Kings Bournemouth hjemme på Bramall Lane. Berge, som også startet mot Crystal Palace forrige helg, har gått rett inn på midtbanen til manager Chris Wilder.

21-åringen fra Asker markerte seg tidlig i kampen, men med negativt fortegn:

Tolv minutter var spilt da han spilte ballen rett i bena på motstanderen, like utenfor egen sekstenmeter. Den muligheten tok Bournemouth vare på. Fem raske trekk og ti sekunder senere satte Callum Wilson inn 1–0.

– Fryktelig involvering

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller var ikke imponert over Berges involvering.

– En fryktelig feilpasning, som han helt sikkert er veldig forbannet på seg selv for, sa han i pausesendingen.

– Jeg tolker det som at han ikke hadde lyst til å «mose» ballen opp. Han hadde lyst til å vise roen sin, men her hadde han ingen å spille til og spilte ballen rett til en motspiller. En fryktelig involvering, sa Møller.

Innbytter avgjorde

Like før pause sørget Billy Sharp for at Sheffield United var tilbake i kampen da han utlignet til 1–1.

Da timen var spilt ble Berge erstattet av John Lundstram, og seks minutter før full tid satte samme mann inn seiersmålet for de hvite og rødkledde.

SEIER: Her setter John Lundstram inn 2–1 for Sheffield United. Foto: ANDREW YATES / X03469

Dermed fortsetter The Blades å fosse fremover. Deres eventyrlige sesong har ført dem inn i kampen om spill i Europa neste sesong. Søndagens resultat mot Bournemouth tar Wilders mannskap opp på en femteplass, kun to poeng bak Chelsea, som står med én kamp mindre spilt.

