Hevder George Clooney vil kjøpe fotballklubb

I 2013 røk Malaga ut i kvartfinalen i Champions League, men er nå i sportslig krise. Ifølge spansk storavis kan klubben få en ny eier fra Hollywood.

George Clooney og en rekke kolleger skal være interessert i å kjøpe Malaga. Foto: LUCY NICHOLSON / REUTERS

Viljam Brodahl Aftenposten

Malaga gikk helt til kvartfinalen i Champions League i 2013. Siden har klubbens resultater gått betydelig nedover. For øyeblikket ligger klubben fra det kjente feriestedet på nedre halvdel i Segunda – Spanias nest øverst nivå.

Eieren Sheik Abdullah Al-Thani skal etter rapportene ønske å selge sin andel av klubben, verdt omtrent én milliard kroner.

På interesselisten skal blant annet George Clooney stå, som er kjent fra blant annet den populære Ocean's- filmtrilogien.

– De er i forhandlinger, skriver AS, en av Spanias største aviser.

Malaga har vært i toppen av spansk fotball i en årrekke. Foto: Manu Fernandez / TT NYHETSBYRÅN

– Europas Hollywood

Det er Antonio Aguilera, styreleder i Association of Small Shareholders, som bekrefter overfor Canal Malaga at det pågår forhandlinger mellom klubben og en mediegruppe bestående av blant annet Clooney.

– Det er en veldig viktig gruppe bestående av film- og TV-produsenter som er her i Malaga. De vil gjør Malaga til Europas Hollywood og de spiller nå inn en serie på Amazons regning her i Malaga. Det finnes et kjempestort økonomisk potensial, sier Aguilera til Canal Malaga, ifølge AS.

Avisen skriver derimot at Clooney og co. ikke har et ønske om å betale prisen som Al-Thani krever. Sjeiken krever omtrent én milliard, mens mediegruppen ser for seg en pris rundt 340 millioner kroner. Det er den samme summen som Al-Thani kjøpe Malaga for i 2010.

Det er komplikasjoner knyttet til oppkjøpet. På grunn av økonomisk ustabilitet er klubben for øyeblikket i administrasjon. Den nåværende eieren er også i en tvist med hotellkjeden BlueBay, som må bli løst før et kjøp kan bli en realitet.

Dette Malaga-laget tok seg helt til kvartfinalen i Champions League i 2014. Foto: Martin Meissner / AP

Malagas fall

Skulle oppkjøpet av klubben bli en realitet, håper de nye eierne, ifølge AS, å starte et TV-program om klubben.

Etter at den nåværende eieren tok over klubben for ti år siden, fikk Malaga en voldsom sportslig opptur.

Manuel Pellegrini, som blant annet har trent Real Madrid og Manchester City, var treneren som tok klubben til en sensasjonell 4.-plass på tabellen i 2011/12-sesongen.

Sesongen etter var de kun noen minutter unna å gå til en semifinale mot nevnte Dortmund i Champions League, Europas gjeveste klubbturnering. Tyskerne scoret to mål på overtid, som var nok til å sikre avansement. Klubben der Erling Braut Haaland nå gjør stor suksess, gikk helt til finalen. Der tapte de for rivalen Bayern München.

For to sesonger siden rykket klubben ned fra La Liga til nest øverste nivå i Spania.