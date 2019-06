Frisparkmål fra 40 meter sikret seieren for Stakkevollan mot TUIL 2

Stakkevollan- TUIL 2 3–1 (1–1)

Stakkevollan og TUIL sitt andrelag sto begge med tretten poeng før lagenes møte i 3. divisjon for kvinner fredags kveld. Som tabellposisjonen kunne antyde, ble det en jevn batalje i lokaloppgjøret.

TUIL tok ledelsen etter et snaut kvarter da Matilde Alette Karlsen dro seg flott fri og satte inn 1–0 til bortelaget. Åtte minutter før pause utliknet imidlertid TUIL ved Lone Olvine Sætrang etter en smart heading gjennom av Ingrid Marie Solbakk.

Hjemmelaget festet et visst grep på kampen i andre omgang, men scoringen lot vente på seg. Tre minutter før slutt skulle scoringen endelig komme på en av Stakkevollans mange cornere. Carina Tårn Hansen hadde slått gode hjørnespark gjennom hele oppgjøret og høyreback Susanne Martinsen stanget gultrøyene i ledelsen.

På overtid ble kampen punktert. Stakkevolan fikk frispark omtrent 40 minutter meter fra mål. De fleste ventet nok et innlegg, men Lisa Myrseth Hemmingsen hadde andre planer. Midtstopperen ladet skuddfoten og fikk så godt treff at bortelagets keeper ikke klarte å hindre scoring.

– Jeg hadde bestemt meg for å skyte, sier Myrseth Hemmingsen, som beskriver seieren som en sliteseier.

– Deilig å hale i land seieren i det som ble en skikkelig slitekamp. Vi er vel ikke helt på topp mot det som er et godt TUIL-lag, men vi drar det i land, sier målscoreren.

Stakkevollan ligger nå på andreplass, tre poeng bak Hamna, men har en kamp færre spilt enn serielederen.

Myrseth Hemmingsen vil ikke prate for mye om opprykk for Stakkevollan som ble nummer to i fjorårets sesong.

– Vi sa før sesongen at vi satser på topp tre, avslutter Myrseth Hemmingsen med et smil.