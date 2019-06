Sverige vant da VM-kamp ble avbrutt på grunn av kraftig uvær

Kosovare Asllani ble redningskvinne etter at svenskene hadde stanget og stanget mot Chiles «umulige» keeper Christiane Endler.

I det 82. minuttet ble Asllani frispilt av Anna Anvegaard, og hun sendte ballen utakbart opp i nettaket til svensk ledelse – og lettelse.

1-0-målet kom bare ti minutter etter at spillet var gjenopptatt etter en 40 minutter lang pause. Uværet i Rennes ble bare verre og verre, og dommeren sendte spillerne i garderoben da lynet slo ned faretruende nært arenaen.

– Da vi satt inne i garderoben, så jeg for meg at jeg skulle avgjøre. Vi ville ikke avgi poeng, vi ville virkelig vinne, og vi fortjente det. Så det var utrolig deilig å få score, sa Asllani til C More.

David Vincent / AP / NTB scanpix

Viktig seier

I tilleggstiden punkterte innbytter Madelen Janogy kampen med et vakkert skudd etter å ha tatt seg forbi et par Chile-forsvarere.

Chilenerne hadde forsvart seg iherdig kampen igjennom, og Endler sto strålende mellom stengene, men det svenske presset nyttet til slutt.

Etter tirsdagens seier er Sverige favoritt til å avansere fra gruppe F sammen med USA. De to beste lagene i hver av de seks VM-gruppene, samt de fire beste treerne, går videre til åttedelsfinalene.

Francisco Seco / AP / NTB scanpix

Innbytter berget europamesteren

I gruppe E var europamester Nederland i trøbbel, men også de oransjekledde sikret en sen seier i første VM-kamp. Jill Roords heading i tilleggstiden sørget for 1-0 over New Zealand.

Nederlenderne styrte spillet og hadde ballen mye gjennom kampen, men klarte ikke å overliste New Zealand-keeper Erin Nayler før helt på tampen. Innbytter Roord hadde vært på banen i et kvarter da hun stanget inn seiersmålet.

– Spillerne er fullstendig knust, men vi er en sterk gruppe, og jeg er rimelig sikker på at vi slår tilbake, sa New Zealands landslagssjef Tom Sermanni.

Keeperne stjal showet

Nayler og Nederland-keeper Sari van Veenendaal ble kampens stjerner. Begge fikk en del å jobbe med, og begge måtte – på forskjellige tidspunkt – ha behandling på banen etter å ha gjort modige redninger.

Nederlenderne var farligst og skapte tre ganger så mange sjanser som motstanderen. Samtidig hadde lagene bare tre skudd på mål hver.

– Det ble vanskelig for å finne åpninger. New Zealand forsvarte seg bra, og det var ikke vår beste kamp, sa Lieke Martens, en av målscorerne fra EM-finalen for to år siden (4-2 over Danmark).

Nederland topper gruppe E sammen med Canada, som vant sin åpningskamp mot Kamerun 1-0.

New Zealand er på sin side fortsatt på jakt etter sin første VM-seier noensinne. Nasjonen deltar i sitt femte verdensmesterskap.