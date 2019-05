Ørn-profilen mente Bendtner-kjøpet var gambling: - Føler at jeg fikk rett

Én måned etter at Nicklas Bendtner signerte for RBK, tilbake i 2017, uttalte Ørns spiss Marit Clausen at hun var usikker på om han var rett mann for kollektivet på Lerkendal.

To år etter er Clausen tilbake i Rasmus&Saga: Hva mener hun nå?

Bendtner, trener Eirik Horneland og RBK-økonomien er blant temaene når Rasmus&Saga er på besøk på Koteng Arena på Lade.

Trondheims-Ørn

Lein vs. Horneland

Med to Ørn-profiler på plass snakker vi naturlig nok også om Trondheims-Ørn og fremtiden: Hva tenker de om hviskingen om et samarbeid med Rosenborg?

Ørn-trener Steinar Lein er trønder, men har tilhørt Rogaland-fotballen de siste 15 årene. Hva er likhetene mellom han og Horneland – og hva er forskjellen?

Vi diskuterer også arbeidsro.

Ørn er i øyeblikket nummer ni på tabellen, og har begynt å vinne kamper. Men: Etter seks kamper sto klubben med fattige tre poeng. Og har Ørn fått gå for mye i fred for kritiske spørsmål, ettersom alt fokus har vært vendt mot Lerkendal?

Videre er vi innom fotball-VM - og vi snakker om den betente Hegerberg-saken.

Dessuten: Både Andreassen og Clausen måtte gjennom hjerteoperasjoner før de hadde fylt 20 år. Mens Clausen ble helt fin, opplevde Andreassen komplikasjoner etterpå.

Hvordan har det påvirket fotballkarrierene deres?

