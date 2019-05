RBK-legenden vil frede Horneland selv om sesongen går fløyten

Krisen på Lerkendal står selvsagt på agendaen når Bent Skammelsrud gjester Rasmus&Saga.

Hvem har ansvaret for situasjonen, og hvordan skal klubben svare på omgivelsenes krav om handling?

Vi snakker om prosjekt Horneland, Nicklas Bendtners situasjon i klubben og om treningsmengder.

Espen Bakken

Nøkkelkamp mot Brann

Skammelsrud mener den kommende bortekampen mot Brann er en nøkkelkamp, som kan komme til å definere hele sesongen for Rosenborg. Ved et eventuelt tap står ledelsen overfor to tøffe valg. Enten må Horneland bort, eller så må klubben signalisere at denne sesongen går fløyten - og allerede begynne å se mot neste år.

Jakten på Trøndelags beste fotballsang fortsetter. I dag går turen til «kvitbyen» - Kolstad.

