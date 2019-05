Martin Ødegaard begeistrer trenerlegende: – Han er en gudegave

Fredag kveld spiller Vitesse Arnhem mot Utrecht. Anledningen er kvalifisering til Europa League.

Da Vitesse møtte Groningen tirsdag, leverte Ødegaard et mål og to målgivende pasninger.

Nordmannen er nå brennhet i Nederland. I artikkel fra avisen De Telegraaf blir han overøst med komplimenter.

– Ødegard er en gudegave. Denne typen gutt er født sånn, sier Utrecht-trener Dick Advocaat, ifølge De Telegraaf.

– Eksepsjonell

Advocaat er ingen hvem som helst i internasjonal fotball. Han har trent storklubber som Rangers, PSV Eindhoven og Zenit St. Petersburg, i tillegg til det nederlandske landslaget.

I Premier League var han sjef for Sunderland noen sesonger.

Nå prøver han å føre Utrecht til Europa League. Duellen med Vitesse spilles over to kamper. Ett av lagene får Europa League-plass.

AP

Dermed må Advocaat pønske ut en plan for å stoppe Ødegaard, som er blitt kåret til årets spiller i Vitesse.

– Han er et eksepsjonelt talent. Gutten var bare 16 år da han dro til Real Madrid. Han er en veldig fin spiller å se på. Når du ikke lenger tror at han kan utrette noe, gjør han en bevegelse. Plutselig er han fri, sier Advocaat.

Snart ferdig

De Telegraaf videreformidler også ros fra Ødegaards lagkamerater. Backen Alexander Büttner kaller Ødegaard en «fantastisk fotballspiller», mens angriper Tim Matavz kaller det «vidunderlig» å spille med nordmannen.

Men snart må Ødegaard ta farvel med lagkameratene. Han er på utlån fra Real Madrid. Det er fortsatt høyst usikkert hvor 20-åringen spiller neste sesong.

Sesongen i Vitesse har utvilsomt gjort Ødegaard mer ettertraktet på markedet. Aftenposten møtte fotballtalentet i Nederland i fjor høst. Da svarte Ødegaard på om han synes folk har hatt for høye forventninger til ham.

– Det er vanskelig for meg å si. Én ting er hva som sies i mediene, en annen hva folk tenker, og så er det meg selv. Det er egentlig bare det siste jeg tenker på. Jeg bryr meg ikke så mye, for å være ærlig. Om folk er utålmodige, spiller ikke det så stor rolle for meg. Det er sånn fotballen er, og alle vil alltid ha meninger. Det er også bra.