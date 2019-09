REAL SOCIEDAD-ATLETICO MADRID 2–0

57 minutter ut i kampen hjemme mot ligaleder Atlético Madrid fikk Martin Ødegaard ballen like utenfor motstanderens 16-meter. Han avanserte noen meter innover i banen før han skjøt via en motspiller og i mål.

Ødegaard dominerte

En jevn første omgang endte målløs. Martin Ødegaard var mye involvert, men uten å prege kampen. Etter pause brukte nordmannen bare sekunder på å markere seg: På høyresiden utfordret han to Atletico Madrid-spillere og spilte seg fri. Han fikk lagt inn, men angrepet ebbet ut i ingenting.

Utover i kampen var nordmannen en trussel nesten hver gang han var involvert, og han var stort sett involvert i det meste av Real Sociedads offensive spill. Bortelagets forsvarere måtte flere ganger lage frispark for å stanse 20-åringen, blant annet frisparket som til slutt endte med 2–0-scoringen.

– Han var briljant i kveld, sa kommentatoren på Strive om Ødegaard etter kampen.

Ødegaards andre mål i La Liga var historisk, som det første på nye Aneota stadion. Real Sociedads hjemmebane i San Sebastian har nylig blitt bygget om, og kapasiteten er utvidet fra 32.000 til 39.500 seter.

Like etter la Nacho Monreal på til 2–0. Det var Ødegaard som slo frisparket i forkant av det målet. Alexander Isak headet deretter ballen inn i feltet, før Monreal fikk banket den i mål.

– En av de beste i La Liga

På Twitter-kontoen til FootballTalentScout kalles Ødegaard for en av de beste spillerne i ligaen.

– Han var absolutt briljant mot et veldig godt lag. En av de beste spillerne i La Liga denne sesongen.

Påstanden om Ødegaards dominans underbygges av statistikk som viser at han hadde 52 pasninger (85 prosent vellykkede), tre skudd, og tre vellykkede driblinger i løpet av kampen.

TV2s ekspert Jesper Mathisen går enda lengre i hyllesten:

– Fortsetter han på dette nivået er det bare å glede seg til å se Ødegaard for Real Madrid neste sesong, for dette er rett og slett enormt imponerende! Han styrer butikken mot et av verdens beste lag...

– Jeg er veldig fornøyd med seieren. Vi spiller mot ligalederen og holder nullen, sa hjemmelagets Nacho Monreal etter kampen. Den tidligere Arsenal-spilleren gjorde La Liga-comeback med scoring.

Atlético Madrid, som ledet La Liga før kampen, hadde svært lite å by på etter 2–0-scoringen, og hjemmelaget kontrollerte inn seieren mot et av de dominerende lagene i Spania.