DOHA/OSLO: Personlig rekord (9,76) og VM-gull. 100-meterfinalen lørdag et stort høydepunkt for Christian Coleman.

– En fantastisk opplevelse, sa Coleman til speakeren på stadion i Doha etter løpet.

Coleman er kjent for sin lynraske start. Han fikk et klart overtak før sprinterne nådde 50 meter. Han vant klart.

– For en oppvisning! De andre var ikke i nærheten, sa NRK-kommentator Jann Post.

Men stemningen var alt annen enn elektrisk.

Stor kontrast

For det var svært glissent da 100-meterfinalen, VMs mest prestisjetunge øvelse, ble avgjort. Det så ut som det hvert fall ikke var mer enn 5000 tilskuere på plass. 10 minutter etter finalen var det tomt, bortsett fra journalister, utøvere og støtteapparat.

TV-bildene under løpet fikk NRK-ekspert Vebjørn Rodal til å reagere.

– Jeg synes kåringen av verdens raskeste mann hadde fortjent flere tilskuere. Friidrettsinteressen i Doha har vært tynn, sa Rodal.

Rodal tok også til orde for at IAAF bør ta tilskuerinteresse med i vurdering under tildelingen av mesterskap.

I 2017-VM i London ble 100-meterløperne møtt av et folkehav. Den gangen løp Justin Gatlin inn til gull, før han ble møtt med en enorm pipekonsert på grunn av sin dopinghistorikk.

– Kan ikke sammenlignes

Bislett Games-general Steinar Hoen mener det blir litt feil å sammenligne.

– Man kan ikke sammenligne London, idrettens vugge, med Qatar. Det er som å sammenligne David og Goliat, sier Hoen.

I god tid før VM var det kjent at arrangøren slet med billettsalget. Det internasjonale friidrettsforbundet IAAF påpekte at den politiske situasjonen i har endret seg de siste årene, slik at mange friidretts-fans i Midt-Østen ikke har mulighet til å reise til Qatar.

Steinar Hoen sier han ikke er overrasket over det dårlige tilskueroppmøtet.

– Dette vil man alltid oppleve når man vil ha idretten ut i verden. Om 50 år er kanskje friidrettsinteressen i Qatar helt annerledes. Så man kan se det litt fra to sider: Enten kan man bare ha arrangementer der det er stort, eller så kan man flytte det rundt, sier Hoen, før han legger til:

– Jeg tror ikke man har godt av å ha det mange år etter hverandre i land som ikke er etablerte som friidrettsnasjoner

Neste VM arrangeres forøvrig i Eugene, USA.

NB: Coleman vant foran landsmannen Justin Gatlin, som var regjerende verdensmester. André De Grasse fra Canada tok bronsen. Dette var første gang på 12 år at Usain Bolt ikke deltok i 100-meterfinalen.