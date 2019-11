Arna-Bjørnar-talent nominert til gjev pris

Det ble klart da de nominerte i kategorien til prisen ble offentliggjort mandag.

19-åringen fra Bergen har imponert stort for Arna-Bjørnar denne sesongen, og fikk også debuten på A-landslaget tidligere denne måneden.

På 21 seriekamper noterte hun seg for to mål for laget som havnet på 9.-plass i Toppserien i år. De to andre som er nominert til prisen er Julie Blakstad fra Fart og Lyns Runa Lillegård.

Prisen deles ut under «Fotballfesten» mandag 2. desember, dagen etter at Eliteserien avsluttes. Dette er en feiring av de nylig avsluttede sesongene i Eliteserien, Toppserien og 1. divisjon.

Fakta: Disse prisene deles ut under Fotballfesten: Årets mål i Eliteserien og Toppserien

Årets spiller Eliteserien, Toppserien og OBOS-ligaen

Årets unge spiller i Eliteserien og Toppserien

Årets trener Eliteserien, Toppserien og OBOS-ligaen

Årets gjennombrudd Eliteserien, Toppserien og OBOS-ligaen

Kniksens hederspris Øvrige priser: I tillegg vil Toppscorerprisen i Eliteserien og Toppserien deles ut, Årets gjennombrudd i OBOS-ligaen, Årets klubb, Årets spillerforbilde, Årets spiller 1. divisjon og Årets supporterhistorie.

Foto: Mats Torbergsen / NTB scanpix

Glimt-dominans

Kampen om å bli årets unge spiller i eliteserien står mellom tre spillere fra Bodø/Glimt. Håkon Evjen, Patrick Berg og Fredrik Bjørkan kan alle gjøre seg håp om å bli hedret under «Fotballfesten».

Bodø/Glimt har gjort en strålende sesong på øverste nivå i norsk fotball. Søndag ble det klart at overraskelsesklubben dårligst får bronsemedalje. Ungguttene Evjen, Berg og Bjørkan har bidratt sterkt til det.

Evjen har imponert så mye at han tidligere i år signerte proffkontrakt med nederlandske AZ Alkmaar. Der blir han lagkamerat med blant andre Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø.

Kampen om prisen som går til «årets gjennombrudd» i 1. divisjon står mellom Sandefjords Anton Kralj, KFUMs Lars Olden Larsen og Sogndal-spiller Sivert Mannsverk.