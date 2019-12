TIL-ledelsen samlet sportssjefen og treneren på kontoret: Ingen fredes etter nedrykket

TIL – Stabæk 1–1

Mange var lei seg etter at TILs nedrykk var klart rett etter klokken 20.00 søndag kveld. En lang sesong endte med at klubben må ta steget ned en divisjon.

En drøy time etter kampslutt møtte iTromsø TILs styreleder Stig Bjørklund på Alfheim. Toppsjefen var tydelig preget av nedrykket, og fortalte om total stillhet i spillergarderoben etter kampslutt.

– Vi har hatt en foreløpig gjennomgang på kontoret til Kristian Høydal. Der har både jeg, Astrid Strandby (nestleder), Trond Steinar Albertsen (markedsdirektør), Svein-Morten Johansen (sportssjef) og Simo Valakari vært. Vi har delt litt på den tunge stunden det er. Så skal det evalueres. Den ville kommet uansett. Noe som betyr at absolutt alle ledd i klubben skal evalueres, sier Bjørklund til iTromsø.

Ronald Johansen / iTromsø

– Umiddelbar evaluering

Han mener klubben akkurat denne kvelden må få litt tid til å svelge unna tanken og følelsen av nedrykket.

– Nå må vi få tenkt igjennom ting, sier topplederen.

– Når går prosessen med en evaluering i gang?

– Det blir umiddelbart, sier Bjørklund.

Det betyr at svar om retning på hvor klubben skal videre vil komme relativt raskt.

– Kanskje ikke konklusjoner på alt, men det vil komme pekepinner på hvordan vi skal sikre at oppholdet i OBOS-ligaen blir kortest mulig. Alle er forent om det, sier styrelederen.

Men noen nedskjæringer vil det bli på veien tilbake mot Eliteserien.

– Det er naturlig at vi får noen kutt. Det er kontraktsfestet at spillerne skal gå ned i lønn for å harmonisere det med de manglende inntektene vi får.

– Betyr det at også hovedtreneren og sportssjefen skal evalueres?

– Alle betyr alle, svarer Bjørklund kontant.

– Hva kunne vi gjort annerledes?

Direktør Kristian Høydal er klar på at tiden framover må bestå av en skikkelig selvransakelse.

– Vi må tørre å være ærlig overfor hverandre. Hva kunne vi gjort annerledes, sier Høydal til iTromsø søndag kveld.

Møtet på kontoret forteller Høydal handlet mest om å bli enig om å ta en evaluering av sesongen.

– Derfor er det vanskelig å gi noen skikkelige svar akkurat i kveld, sier Høydal til iTromsø.