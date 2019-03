Glenn Solberg har fått ny jobb - blir landslagssjef

Glenn Solberg blir svensk landslagssjef.

Det kan svenske Aftonbladet avsløre tirsdag morgen.

Fikk du med deg denne? Neste år arrangeres håndball-EM i Norge. Billettprisene får totalslakt.

Lang kontrakt

47-åringen har over 100 landskamper for Norge og har skrevet under en kontrakt som strekker seg ut sommer-OL i 2024.

– Jeg er utrolig stolt og motivert, sier Sveriges nye landslagssjef.

– Vi skal fortsette å kjempe i verdenstoppen, slik som nå. Få ut potensiale i hele teamet. Det blir utrolig spennende å jobbe med Sverige, sier Solberg.

Drammenseren erstatter Kristján Andrésson, som leder Sverige til og med EM-sluttspillet på hjemmebane i januar.

Ambisjonene

Sammen med Sverige er også Norge og Østerrike vertskap for den turneringen.

Andrésson har ifølge Aftonbladet fått ny jobb i Rhein-Neckar Löwen. Solberg er veldig glad for at han kan fases inn i den nye jobben.

– Jeg starter forsiktig allerede i september, så går tiden fort frem til det. Det kan være en kjempefin mulighet til å forberede seg godt og sette seg inn i hvordan svenske klubber og det svenske forbundet jobber. Bli kjent med ledere og spillere. Jeg opplever de som veldig flotte mennesker med mye kompetanse. Jeg gleder meg vanvittig, sier Solberg.

Allerede i fjor høst ble Solberg kontaktet av det svenske forbundet, men først nå ble det offisielt. Drammenseren roser prosessen til svenskene og har ingen planer om å revolusjonere svensk håndball.

– Jeg skal først og fremst bygge videre på det fantastisk gode som har vært, også skal vi som team komme inn med ting jeg tror på, sier Solberg.

Landslaget i 14 år

– Jeg var veldig glad og stolt over å bare være en kandidat. Sverige er et landslag som har gode tradisjoner og en fin historie. Jeg er ekstremt motivert, sier Solberg til Aftonbladet.

Solberg hadde en strålende spillerkarriere som bakspiller i utlandet. Fra 2002 til 2006 spilte han to sesonger i Barcelona og to år i tyske SG Flensburg-Handewitt.

Den tidligere landslagskometen er derimot mest kjent for å ha spilt ti sesonger for hjemklubben Drammen i Eliteserien.

Solberg representerte Norge fra 1994 til 2008.