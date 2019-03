Karlsen starter Ranheims generalprøve - se kampen på adressa.no

Han var tilbake fra start mot Levanger sist mandag, Michael Karlsen. Men det var i en kamp hvor Ranheim byttet hele laget i pausen.

Etter en vinter preget av opptrening etter høstens skadeplager er det derfor meget godt nytt for Ranheim-trener Svein Maalen at Karlsens kropp nå har vist at den holder:

Karlsen starter nemlig også generalprøven til eliteserien.

Det skjer søndag ettermiddag i fjæra, mot GIF Sundsvall, i en kamp som går direkte på adressa.no fra klokken 15.50.

Flere poenger

Motstanderne ble nummer åtte i Allsvenskan i fjor, men har hatt en ujevn oppkjøring. «Giffarna» tapte blant annet 1–5 for RBK i Abrahallen for en stund tilbake.

Nå møter svenskene altså et Ranheim som er i ferd med å få satt laget for alvor, etter å ha startet vinteren mot «jevnbyrdig motstand» med tap hjemme mot Östersund.

Det er for øvrig flere interessante poenger i lagoppstillingen til trener Svein Maalen:

* Øyvind Alseth ser ut til å ha vunnet kampen om høyreback-plassen.

* Adrià Mateo López starter som høyre indreløper, og ser dermed ut til å ha gått seirende ut av «midtbanekrigen».

* Ola Solbakken starter på høyrekanten, på bekostning av blant annet veteran Øyvind Storflor.

Slik starter Ranheim (4–3–3): Even Barli - Øyvind Alseth, Daniel Kvande, Ivar Furu, Alexander Foosnæs - Adria Mateo Lopez, Eirik Valla Dønnem, Mads Reginiussen - Ola Solbakken, Michael Karlsen, Erik Tønne.