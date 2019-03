Dette sier Vegard Forren etter å ha skrevet under ny kontrakt med Molde

MOLDE: Mandag signerte Vegard Forren ny kontrakt med Molde Fotballklubb. Den nye avtalen gjelder ut 2021-sesongen. Det bekrefter administrerende direktør Øystein Neerland.

– Dette er en stor dag for meg, forhåpentlig også for fans og klubben også. Vi har noen spennende år foran oss. Vi har bygd opp klubben de siste årene og satt en standard. Ambisjonene vi nå har vil jeg være med på i flere år framover. Jeg har lenge ønsket å være med klubben videre, så i dag er jeg veldig glad, stolt og fornøyd med å få signert for to nye år utover denne sesongen, sier Vegard Forren til moldefk.no.

Den rutinerte midtstopperen har spilt nesten 300 offisielle førstelagskamper for Molde. Forren har lenge sagt at han har ønsket en avtale som gjelder for mer enn ett år.

– Jeg har vært tydelig ovenfor klubben på at jeg har ønsket dette, og vi har hatt veldig gode samtaler. Nå er jeg veldig glad for at vi er enige, det er mye som skal klaffe for klubben og for meg, men vi har hatt en veldig fin dialog gjennom hele prosessen. Jeg har ikke signert for å sitte på sidelinjen, jeg skal være med å bidra for klubben og bli bedre og bedre som fotballspiller, sier Forren.

Han spilte hele kampen da Molde slo Östersund 4–1 søndag.

– En ting er å signere nye spillere, men å få med videre de som har bidratt for klubben i mange år har stor betydning. Dette er en signering som jeg tror mange i og rundt klubben vil sette stor pris på. Det er artig at vi får med videre en profil som Vegard. Nå er han med oss i hvertfall ut 2021, og så skal jeg sørge for at han får springe mer enn noe år tidligere, sier Molde-trener Erling Moe.