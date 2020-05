Svensk europamester i terrengløp utestengt i fire år

Den svenske langdistanseløperen Robel Fsiha, som i fjor ble europamester i terrengløp, er utestengt i fire år for doping. Han straffes for bruk av testosteron.

Robel Fsiha vant EM-gull i terrengløp i desember. Nå er svensken utestengt i fire år for doping. Foto: Pedro Rocha / AP Photo / NTB scanpix

Fsiha løp inn til EM-gull i terrengløp i desember. I februar ble det kjent at han 13 dager før EM-triumfen hadde avgitt en dopingprøve som viste seg positiv. Da ble det ikke oppgitt hvilket forbudt stoff som var funnet i prøven.

Fsiha kom til Sverige i 2013 som flyktning fra Eritrea. Han fikk svensk statsborgerskap i 2018.

Åke Thimfors, som er leder i den svenske Dopingnämnden, bekrefter overfor SVT at Fsiha er utestengt for ulovlig bruk av testosteron.

– Det er et stoff som i utgangspunktet straffes med utelukkelse i fire år. For å komme unna det må man bevise at man ikke har fått det i seg med hensikt, noe han ikke har greid det, sier Thimfors.

Han sier at Fsiha i sin forklaring opplyste at han hadde fått en sprøyte med ukjent innhold.

Fsiha kan innen tre uker anke utelukkelsen inn for Riksidrottsnämnden.

Utelukkelsen gjelder fra 5. februar i år.

