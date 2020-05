Formel 1 håper på ja fra Boris Johnson

Lewis Hamilton og & co. kan snart starte Formel 1-bilene sine etter at årets sesong er blitt betydelig amputert på grunn av koronapandemien.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Verdensmester Lewis Hamilton kan trolig se fram til to VM-løp på hjemmebane på Silverstone når Formel 1- sesongen kommer i gang etter viruspandemien. Foto: Matthew Childs / X03810

NTB-Ritzau

Fredag ble det klart at britiske Silverstone er blitt enig med Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) om å avvikle to Grand Prix-løp for tomme tribuner i sommer.

– Jeg er svært fornøyd med å kunne bekrefte at Silverstone og Formel 1 har inngått en avtale om å arrangere to løp, sier Silverstone-banens administrerende direktør Stuart Pringle.

Les også Endringer i formel 1-sirkuset: Sainz til Ferrari, erstattes av Ricciardo

Les også Jakob og Henrik Ingebrigtsen løper for rekord på Forus

Det kan derimot bli en utfordring å avvikle løpene ettersom Boris Johnson og hans regjering har planer om å innføre to ukers karantene for alle som ankommer De britiske øyer. Formel 1 prøver å få unntak fra karanteneregelen.

– Løpene vil være underlagt regjeringen godkjennelse ettersom vi prioriterer sikkerheten for alle involverte og strengt overholder covid-19-reglene, sier Pringle.

Storbritannias Grand Prix skal etter planen arrangeres helgen 17.-19. juli. Foreløpig ser det ut som man kan starte Formel 1-sesongen med Østerrikes Grand Prix 5. og 12. juli. Også der snakkes det om å avvikle to løp.

Les også Petter Solberg «debuterte» i Formel 1 med 12.-plass

Tidligere fredag ble det klart at Belgias Grand Prix på Spa-Francorchamps-banen kan arrangeres som planlagt 30. august, men uten publikum. Arrangøren har fått dispensasjon av belgiske myndigheter som egentlig har bannlyst alle store arrangementer til september.

Formel 1 håper å avvikle 15 til 18 VM-runder denne sesongen.