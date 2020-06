Ladies Tour of Norway utsatt til 2021

Ladies Tour of Norway er utsatt til 2021 som følge av restriksjonene rundt koronaviruset. Det kommer fram i en pressemelding.

Landslagssyklistene Stine Borgli, Ingvild Gåskjenn, Katrine Aalerud, Susanne Andersen og Vita Heine får ikke syklet Ladies Tour of Norway i august. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

Mens mennenes utgave av Tour of Norway ble avlyst i 2020 grunnet dårlig økonomi, ble det torsdag bestemt at Ladies Tour of Norway er utsatt til 2021. Norges eneste World Tour-ritt skulle egentlig vært arrangert i perioden 13.-16. august, men nå er det bestemt at det utsettes ett år som følge av koronaviruset og restriksjonene rundt viruset.

– Det er først og fremst regelen om en meters avstand og restriksjonene ved innreise til Norge som gjør at vi må ta dette skrittet, sier rittdirektør Roy Moberg i en pressemelding.

– Vi har forsøkt alt, men etter å ha rådført oss både med Kulturdepartementet og Folkehelseinstituttet har vi ikke fått noen lovnader om lettelser i disse forholdene til den 13. august. Dette respekterer vi selvfølgelig, vi er tydelige på at helse er viktigst, understreker Moberg.

World Tour-rittet er en av Norges største årlige internasjonale idrettsarrangement med toppryttere fra hele verden. Disse har nå – til tross for at de er profesjonelle og har dette som yrke – ingen mulighet til å komme inn i Norge for å konkurrere.

– Vi har sett på alle muligheter og var klare for å arrangere uten publikum og med nødvendige smitteverntiltak. Men uten ryttere fra utlandet kan vi ikke arrangere et World Tour-ritt. Det er med tungt hjerte vi tar denne beslutningen, men vi lover å komme sterkt tilbake i 2021 med et nytt «Ladies Tour of Norway» på høyeste nivå, sier Moberg videre.

Nå starter i stedet planleggingen for neste års ritt. Moberg forteller at rittet foreløpig ligger inne i UCI sin kalender 19.-22. august.