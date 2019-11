Skøytesesongen startet for alvor i helgen. Fra fredag til søndag var verdenseliten i aksjon i Minsk i Hviterussland. De norske prestasjonene var skuffende, og spesielt var sprinternes løp dårligere enn forventet.

OL-vinner Håvard Holmefjord Lorentzens 500-meter var så svak at han flyttes til B-gruppen.

– Så dårlig at det er flaut, uttalte Håvard Holmefjord Lorentzen etter søndagens 500 meter.

Sprinttrener Jeremy Wotherspoon ville ikke bli intervjuet søndag, men på vei fra Minsk til neste verdenscup i Polen tar han seg tid til en prat om sesongstarten.

Han synes det er vanskelig å konkludere, ettersom situasjonen er ulik for hver løper.

– Mange løpere var ikke «på» i helgen, men Henrik (Fagerli Rukke) hadde et uhell og Bjørn (Magnussen) måtte gå med ny skøyte. Håvard (Holmefjord Lorentzen) var ikke god. Han har ikke hatt noen fantastiske prestasjoner i år, og løpene i helgen var dårligere enn uttaksløpene i Stavanger tidligere i høst. Vi må finne ut hvorfor utviklingen går i feil retning.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ingen krisetenkning

Vi har ikke fått tak i Lorentzen mandag, men han sa følgende til Viasports reporter etter 500-meteren søndag:

– Det var drit dårlig, det er ikke så mye mer å si enn det. Jeg hadde ingen feil underveis og føler ikke det er noe galt med kroppen, men jeg kom ikke frem på isen.

I neste verdenscupløp må han være topp tre i B-gruppen for å rykke opp igjen til A-gruppen.

Treneren med flere sprintverdensrekorder bak seg, skal bruke tid på å finne ut hva som er årsaken til formsvikten.

– Jeg må bruke dagen på å snakke med Håvard og se hva som er smart å gjøre. Jeg har ikke noe svar i dag og må finne ut av det. Prestasjonene i helgen var under pari. Når vi har en pallkandidat, og han ikke er på sitt beste, blir det sånn. Hvis han er på topp, ser folk annerledes på det, sier Wotherspoon.

– Hva gjør laget denne uken?

– Vi har en plan vi følger, men gjør alltid noen endringer. Det er veldig sjelden at vi følger planen til punkt og prikke, det er alltid noe som må justeres. Jeg må ikke få panikk eller tenke på det som en krise, men som en sjanse til å lene seg tilbake og tenke på hvilke endringer vi må gjøre.

Elias Dahlen

Norsk opptur

Verdenscuphelgen endte med en opptur, og Sverre Lunde Pedersens sjetteplass på 1500 meter søndag var en solid forbedring etter bergenserens skuffende 5000 meter på fredag.

– Det var faktisk så ille på 5000-meteren at vi lurte på om noe var alvorlig galt, sier Even Wetten, skøytekommentator i Viasport.

– På 1500 meter kjempet han som han pleier. Både han og Sindre Henriksen tente et kraftig håp. Allan Dahl Johansson gjorde deler av løpet sitt på 1000 meter veldig bra og hadde en veldig bra avslutning på 1500 meter. Han er bunnsolid, men mangler litt, mener Wetten.

Fakta: Resultater søndag 500 meter, menn 1: Kim Jun-ho (Sør-Korea), 34,87. 2: Gao Tingyu (Kina), 0,04 bak. 3: Daidai Ntab (Nedreland), 0,04 bak. 18: Håvard Holmefjord Lorentzen, 0,67 bak. 20: Bjørn Magnussen, 1,03 bak. 1000 meter, kvinner 1: Brittany Bowe (USA), 1,15,35. 2: Jorien ter Mors (Nederland), 0,59 bak. 3: Jekaterina Sjikhova (Russland), 0,60 bak. 20: Hege Bøkko, 5,29 bak. 1500 meter, menn 1: Kjeld Nuis (Nederland), 1,46,22. 2: Denis Juskov (Russland), 0,23 bak. 3: Thomas Krol (Nederland), 0,27 bak. 6: Sverre Lunde Pedersen, 1,25 bak. 11: Sindre Henriksen, 1,65 bak. 13: Allan Dahl Johansson, 1,79 bak.

Vegard Wivestad Grøtt/ NTB scanpix

– For tidlig å konkludere

Han mener at sesongstarten har vært dårligere enn ønsket og forventet, men påpeker at det er veldig tidlig i sesongen.

– Vi vet hva som bor i det laget. Det er et sterkt norsk lag som vi hadde håpet skulle vært i nærheten av å kjempe om de store tingene allerede nå.

Den tidligere verdensmesteren sier det blir feil å snakke om treningsopplegget etter ett løp. Han peker på at noen av sprinterne hadde uhell eller måtte gå med lånt utstyr.

– Og Håvard Lorentzen går bra, men har et mye høyere nivå inne. Jeg blir overrasket hvis han ikke kommer seg på et høyere nivå. Så det er for tidlig å konkludere med kollektiv svikt. Jeg har vært med på dette selv og vet at det er kort vei fra å følge seg bånn i bøtta til superpigg.

Fakta: Skøytesesongen 2019/20 15.–17. november: Verdenscup i Minsk, Hviterussland. 22.–24. november: Verdenscup i Tomaszów Mazowiecki, Polen. 6.–8. desember: Verdenscup i Nur-Sultan, Kasakhstan. 13.–15. desember: Verdenscup i Nagano, Japan. 10.–12. januar: EM enkeltdistanser i Heerenveen, Nederland. 7.–8. februar: Verdenscup i Calgary, Canada. 13. -16. februar: VM enkeltdistanser i Salt Lake City, USA. 28. februar–1. mars: VM allround og sprint på Hamar, Norge. 7.–8. mars: Verdenscupfinale i Heerenveen, Nederland.

– Nederland er alltid gode

Flere av utlendingene leverte solide løp i helgen. Wetten mener at spesielt tre nasjoner har utmerket seg:

Nederland: – Er stort sett alltid i god form tidlig. Mye fordi det er så mange gode løpere og derfor må være gode allerede nå for å få være med i verdenscupen.

Russland: – Har overrasket mest positivt.

Canada: – De canadiske kvinnene har vært gode på langdistansen og tok første- og tredjeplassen på 3000 meter. Isabelle Weidemann (vant 3000 meter) er up and coming.

I tillegg nevner han at enkeltløpere fra Japan og Kina har vært gode.