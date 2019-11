Det mener Sverre Lunde Pedersen, som i Minsk fredag går i gang sin ellevte sesong i verdenscupen.

Den regjerende verdensmesteren på 5000 meter husker godt egen debut i Heerenveen høsten 2009. Han var ikke særlig høy i hatten, men har derfor et godt råd til Odin By Farstad (21) og Hallgeir Engebråten (19), som begge er med for første gang som seniorer:

– Slipp skuldrene, ha det gøy. Det er alt å vinne, ikke noe å tape. Det gjelder å nyte denne opplevelsen.

Kristian Vårvik

Den erfarne utøveren, som foreløpig har åtte verdenscupseire, har store ambisjoner i det kommende VM på hjemmebane. 27-åringen mener at de nye må se på debuten som starten på utviklingen mot verdenstoppen.

– Det er den største scenen vi kan gå på. Jeg har god tro på begge, at de kan bli skikkelig gode. De er fine typer som det er kjekt å ha med på tur.

Han legger til at de første løpene bare vil gi et lite bilde av mulighetene fremover.

– Jeg startet litt slapt i fjor, og har litt den samme følelsen nå – at jeg ikke er i superform. Men jeg har hatt en god sommer fysisk, og vet at det kommer seg. Det er en lang sesong og mye kan skje, sier bergenseren.

Fakta: Slik blir den viktige skøytesesongen: For første gang skal sprint og allround ha VM sammen. Det skjer i Vikingskipet på Hamar fra 28. februar til 1. mars. Før jul er det fire verdenscupstevner i Hviterussland, Polen, Kasakhstan og Japan. EM arrangeres fra 10. til 12. januar i Heerenveen, Nederland. Calgary i Canada har verdenscup 7. og 8. februar. VM i enkeltdistanser går fra 13.–16. februar i Salt Lake City. Sesongen avsluttes med verdenscupfinale i Heerenveen 7. og 8. mars

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Ikke bli skremt

Tidligere skøyteløper Mikael Flygind Larsen skal i tospann med Even Wetten formidle løpene i Minsk på TV (Viasat 4). Norge har sendt 15 løpere til hovedstaden i Hviterussland. Rådene fra en gammel ringrev er klare:

– Nå kommer de ut i verdenscupen for første gang og møter et helt annet nivå. Det kan virke som om de beste er milevis foran, og at det er tøft å ta skrittet opp. Da er det lett å miste selvtillit, men det handler om å la seg inspirere, ikke bli skremt.

Flygind Larsen ga seg i 2013, etter blant annet å ha deltatt i to OL.

I fire år var han med på å bygge opp skøytesatsingen i Stavanger. I årenes løp har vestfoldingen sett noen som har bukket under for presset, og levert langt under pari i sin debut. Ofte er de nervøse.

Adresseavisen

– Løperne må ikke bli stresset. Det handler om å stå i det.

37-åringen fra Holmestrand, som jobber på Wang Ung i Tønsberg, mener at det å komme de aller beste på nært hold heller kan brukes som motivasjon.

Og selv om alle de som har fått verdenscupbillett har mange kvaliteter og talenter, er det noe som er viktigst for å fortsette utviklingen:

– Det som kreves er den gamle klisjeen om tålmodighet og hardt arbeid. Det er viktigst over tid.

Kristian Vårvik

Har ambisjoner om VM-plass

Trønderen Odin By Farstad og Hallgeir Engebråthen fra Odal har begge flyttet til Hamar for å kunne trene i Vikingskipet.

– De er spennende typer. Odin har vært god fra han var liten, men så stoppet utviklingen litt opp. Nå er han i flyten igjen, sier Kristian Vårvik, som er tett på løperne i form av å være ansvarlig for sosiale medier i skøytesporten.

26-åringen, som selv har vært aktiv skøyteløper, har sett at Farstad har gått fra å være ren sprinter, til å bli god på 1500 og 3000 meter. I Minsk er han kvalifisert til 500 og 1000 meter.

Når det gjelder løperen Hallgeir Engebråten, mener Vårvik og flere med ham at unggutten teknisk er en tro kopi av Eskil Ervik, som også er hans trener sammen med Jonas Bekken.

Engebråten har foreløpig 1500 og 5000 som sine distanser.

– Han er en treningsmaskin. Ber du ham gå 30 runder, gjør han det. Både han og Odin er kandidater til et VM-lag, sier Vårvik.