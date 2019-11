Bohinen gjør endringer på AaFK-midtbanen

Etter treningene denne uken var det forventet at Orry Larsen og Spinola Lima ville få sjansen fra start lørdag.

Begge har spilt relativt lite denne sesongen, og Lars Bohinen vil nok se hva midtbanespillerne har å bidra med før neste sesong i eliteserien. Det betyr at Fredrik Carlsen hviles på benken fra start.

I forsvaret får Ståle Stålinho Sæthre sjansen til å stoppe tidligere lagkamerater. Sæthre ble som kjent kjøpt fra Nest-Sotra i fjor sommer. Lørdag danner Sæthre stoppertrio med Jonas Grønner og Daniel Gretarsson.

Uten Thrandarsson

Ellers er AaFK-mannskapet som forventet. AaFK har reist til Sotra uten Aron Thrandarsson og Kristoffer Hay.

Muligens er de småskadet, eller så ønsker ikke Lars Bohinen å satse på spillere som ikke blir med AaFK videre i eliteserien neste sesong?

Thrandarsson vil som kjent ikke skrive under ny kontrakt med AaFK.

AaFK jakter poengrekorden for den nest øverste divisjonen i Norge. Skal de klare den må de ta minimum to poeng på sine to siste kamper.

God motstander

Motstander Nest-Sotra har mye å spille for i lørdagens kamp. Askeladdene fra Sotra utenfor Bergen er i meget god form og har vunnet sine fem siste kamper, og ligger godt an til kvalifiseringsspill for opprykk til eliteserien med sin fjerdeplass på tabellen.

Skal kvalifiseringsplassen sikres, må de nesten ha poeng mot AaFK lørdag, for Sogndal på sjuendeplass (topp seks gir kvalik) ligger bare to poeng bak.

Spesielt er det også at Nest-Sotra spiller sin aller siste hjemmekamp på Ågotnes under sitt eksisterende klubbnavn. Fra neste sesong heter laget Øygarden, mens det som er Øygarden i dag skifter navn til Nest-Sotra. De bytter altså plass i seriesystemet. Øygarden blir toppsatsingen, mens Nest-Sotra blir breddeklubb.

Spesiell kamp

Nysatsingen Øygarden er en «sammenslått klubb» med helt andre ressurser enn det Nest-Sotra har hatt. Sånn sett kan dette være fornuftig, selv om det unektelig virker som et rimelig spesielt grep.

Hvilke andre klubber ville gitt fra seg førstedivisjonsplassen (ja, kanskje en eliteserieplass via kvalifisering) på denne måten?

AaFK er med andre ord med på en historisk siste kamp på Ågotnes i dag. I fjor vant Nest-Sotra begge seriekampene mot AaFK. I år kan de oransje få revansje (vant 2-0 hjemme). Men da må Bohinens gutter få med seg tre poeng og poengrekord hjem i ettermiddag.

Dagens lagoppstillinger:

AaFK (3-5-2): Andreas Lie - Jonas Grønner, Daniel Leo Gretarsson, Ståle Stålinho Sætre - Jørgen Hatlehol, Niklas Castro, Peter Orry Larsen, Erikson Spinola Lima, Jernade Meade - Pape Habib Gueye, Torbjørn Agdestein.

Benken: Berntzen, Mork Breivik, Carlsen, O. Lie, Olafsson, Fet, Fridjonsson

Nest-Sotra (3-5-2): Fij - Arrocha, Økland, Nurkic - Stephensen, Aas, Sande, Hestetun, Svendsen – Mehnert, Haugsdal

Benken: Harloff, Larsen, Nergaard, Radojkic, Petersson, Songve