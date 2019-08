RBK ett steg unna Champions League - er sikret over 100 millioner kroner

ROSENBORG - MARIBOR 3–1, 6–2 SAMMENLAGT:

LERKENDAL, TRONDHEIM: «Champions League! Champions League! Vi e gutta ifra Trondhjæm og vi ska te Champions League!»

Kjernen hoppet så mye at hele Nardo ristet. Taket på Lerkendal ble løftet en halv meter. På tribunen begynte folk å drømme om Barcelona, Lionel Messi, Juventus, Cristiano Ronaldo og de aller største kveldene.

I visshet om at det i verste fall «bare» blir Europa League-gruppespill i høst. Og i overkant av 100 millioner kroner inn på kontoen.

Gruppespill for tredje høst på rad. Bare det har ikke Rosenborg klart siden glansdagene 1995 til 2002.

Ole Martin Wold / NTB scanpix

Nervøst

Takket være seiere over Linfield, BATE Borisov og Maribor er det fortsatt lov å drømme om nye kvelder i Europa. I skrivende stund spiller Dinamo Zagreb og Ferencvaros om å møte RBK i den siste og avgjørende kvalikkampen.

Men. Tilbake til de magiske minuttene på Lerkendal. Kontrastene kunne knapt vært større til minuttene før og etter pause.

Rudi Vancaš Požeg hadde avsluttet første omgang med å knuse inn 0–1 bak et nervøst RBK-lag med skyhøye skuldre.

Og da andre omgang begynte med et dårlig utspill fra André Hansen og et brudd imot, fryktet trønderne at den sterke 3–1-seieren fra første møte i Slovenia skulle nulles ut.

Var dette virkelig kvelden for et av tidenes RBK-kollapser?

Nei.

– Han er så flink!

Mike Jensen prikket ut til friske David Akintola, som utfordret Spiro Pericic og skar ned mot dødlinja mens Søderlund hadde tatt et flott løp inn mot mål.

Med en kontant avslutning i lengste løftet han taket på Lerkendal. Maribor-dødarens tredje mål mot de slovenske seriemesterne.

– Søderlund har vært så flink til å legge det rommet foran seg åpent og angripe i rett tidspunkt, roste TV 2-ekspert Jesper Mathisen mens pulsen til 18.000 trøndere sank litt.

Få minutter senere var pulsen sunket helt.

Vegar Eggen Hedenstad slo en flott corner. Anders Ågnes Konradsen stanget inn ledermålet. En pannebrask fra Bodø verdt millioner.

Terje Svaan

I krysset

Og ti minutter før slutt la nordlendingen ballen i krysset. Da var en elendig og nervøs førsteomgang glemt.

For å sitere Kjernen en gang til:

«Champions League! Champions League! Vi e gutta ifra Trondhjæm og vi ska te Champions League!»