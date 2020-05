Ventetiden over for Solbakken – dato for restart fastsatt

29. mai sparkes den danske superligaen i fotball i gang igjen etter den ufrivillige koronapausen.

Ståle Solbakken og FC København er snart i gang igjen med sesongen. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters

NTB-Ritzau

AGF og Randers møtes til lokalderby i det som blir den første kampen etter restarten. Dermed er ventetiden over for fotballfansen.

Ifølge en pressemelding fra den danske Divisjonsforeningen fortsetter «åpningsrunden» med møtet mellom Silkeborg og FC Nordsjælland fredag 29. mai, og to dager deretter møtes Esbjerg og Aalborg.

Mandag 1. juni skal så blant andre FC København og Ståle Solbakken i aksjon når fire av de fem resterende kampene i runden spilles. Brøndby og Sønderjyske avslutter det hele tirsdag 2. juni.

I runde nummer to blir samtlige kamper spilt søndag 7. juni.

Tomme tribuner

Samtlige oppgjør blir spilt uten tilskuere og i tråd med de strenge smittevernprotokollene som er utarbeidet den siste tiden.

Den danske regjeringen besluttet i forrige uke å gi grønt lys for at en rekke profesjonelle idrettsligaer kunne gjenoppta sin aktivitet. Klarsignalet gjaldt for de to øverste divisjonene for fotball menn, den øverste divisjonen for fotball kvinner, den øverste divisjonen for håndball menn og kvinner, den øverste divisjonen for ishockey menn og for badminton samt trav- og galoppløp.

Ståle Solbakkens FCK jakter den suverene serielederen Midtjylland på toppen av tabellen i superligaen. 12 poeng skiller tetduoen.

Positivt steg

Den norske trenerprofilen har vært tydelig på at han er glad for å komme i gang igjen med kampaktivitet.

– Dette er et positivt steg mot å gjøre livet mer normalisert. Vi er veldig bevisste på at vi fortsatt har et stort ansvar om å gjøre dette på riktig måte og ta godt vare på spillerne og alle som er en del av laget, sa han til FCKs hjemmesider i forrige uke.

Kulturminister Joy Mogensen mener det er viktig for både utøverne og den sportsinteresserte danske befolkningen å få i gang toppidretten i landet igjen.