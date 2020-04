Neville langer ut mot fotballtoppene: – Hvor mange spillere i Premier League må dø før det blir usmakelig?

Den engelske fotballprofilen Gary Neville mener jaget etter fotballmillioner øker viljen til å ta skyhøy risiko under koronapandemien.

Gary Neville er kritisk til risikoen fotballen ser ut til å være villig til å ta. Foto: Alberto Saiz, AP / NTB scanpix

NTB

– Fifas medisinsk ansvarlige sa at det ikke skulle spilles fotball før september. Jeg tenker at hvis det var en ikke-økonomisk beslutning, så ville det ikke bli fotball før om mange måneder, sier Neville til Sky Sports.

– Mennesker vurderer nå risiko. Hvor mange spillere i Premier League må dø før det blir usmakelig? Én? fortsetter Neville, ifølge Daily Mail, og peker på at «hele diskusjonen dreier seg om økonomi».

– Dette tåkelegger hjernen til folk og påvirker hvilken risiko de er villig til å ta. Dersom mennesker seriøst var villig til å sette liv og helse først, hadde vi ikke hatt diskusjonen om når fotballen skulle kunne gjenopptas, sa Neville.

Øker

– Det er store penger inne i bildet og gedigne tapssluk som kan slå inn. Dette gjør at risikoen man er villig til å utsette liv for, øker i jakten på å få fotballen i gang igjen.

Det er uklart om Premier League vil bli ferdigspilt denne sesongen, men ligaen sikter mot å få gjennomført de siste 92 kampene i løpet av sommeren. Klubber risikerer å gå konkurs om sesongen nullstilles.

Neville tror det er uaktuelt å holde på med kamper til september.

– Det vil være vanskelig på grunn av kontraktssituasjonen for mange spillere.

Neville har lånt ut et hotell han eier i Manchester til helsepersonell for å bidra i bekjempelsen av koronapandemien.

Der er helt i det blå når Ole Gunnar Solskjær leder Manchester United i kamp igjen. Foto: ANDREW YATES, REUTERS / NTB SCANPIX

Ikke klar

Uttalelsene til den tidligere Manchester United-kapteinen kom dagen etter at det internasjonale fotballforbundets medisinske sjef sa at han ikke så for seg noen muligheter for å gjenoppta fotballen med det aller første.

– Verden er ikke klar for fotballkamper. Jeg håper dette endrer seg raskt, og det sier jeg helt ærlig. Det må imidlertid mer tålmodighet til, sa belgieren Michel D'Hooghe til Sky Sports.

– Hvis det er ett eneste øyeblikk og én anledning der høyeste prioritet skal gis til helse og medisin, er det dette. Dette handler ikke om penger, men om liv eller død. Derfor ber jeg alle om å være veldig, veldig forsiktige før de starter opp turneringene igjen, la Fifa-toppen til.

