Barn, ungdom og bredde: Her er planen for årets fotballkamper i Trøndelag

Trøndelag fotballkrets satser på oppstart av seriekamper 7. august.

Kampene ruller igjen i august. Det er i hvert fall planen til Trøndelag fotballkrets. Her fra en Skandia Cup-kamp mellom Byåsen og Charlottenlund - en turnering som for øvrig ikke blir arrangert i 2020. Foto: Christine Schefte

Mandag kom en detaljert plan fra Trøndelag fotballkrets rundt gjennomføring av 2020-sesongen i seriefotballen.

Mens toppfotballen håper på seriestart i midten av juni, planlegges det med seriestart 7. august for kamper i regi av kretsen.

Enkel serie

Dette handler om barne- og ungdomsfotballen, samt seniorfotballen fra og med 2. divisjon på kvinnesiden og 4. divisjon på herresiden.

Her planlegges det med at serien starter 7. august, og hvor siste spilldatoer står slik de gjør i dag.

Det betyr at kretsen ikke utvider sesongen, men dermed går for enkel serie: At kampene i vårsesongen slettes.

Det skal fortsatt gjennomføres opp- og nedrykk, selv om det skjer på grunnlag av halv sesong.

August - oktober

Når det kommer til barne- og ungdomsfotballen, går også vårkampene ut.

Høstsesongene gjennomføres i utgangspunktet som oppsatt, med siste spilledato satt til 18. oktober.

For de aller minste, i alderen 6–9 år, står det ikke noe spesifikt i kretsens skriv. Annet enn at «dette er klubbenes ansvar i fellesskap», og at «det er viktig å ha planene klare for høstsesongen».

Dette er grende- eller bydelsserier, med forholdsvis få klubbber i hver avdeling.

OBOS-cup, som har vært et populært tillegg til seriespillet, er utsatt inntil videre.

Ingen cup-kvalik

I skrivet fra Trøndelag fotballkrets heter det også at NM for 16- og 19-åringene er avlyst, mens NM-kvalifiseringen for menn også utgår.

Det jobbes fortsatt med alternativer for å få arrangert NM for menn og kvinner.

Enn så lenge er det imidlertid ikke garanti for at det kan arrangeres kamper i 2020.

Her kommer det etter alt å dømme nye retningslinjer torsdag.

Som kretsen også skriver:

– Det må tas forbehold om at det faktisk er mulig å komme igang med kamper.