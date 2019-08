Ligaen beskrives som den tøffeste i verden. Lagene kjemper om opprykk verdt milliardsum.

– Folk som har spilt i Championship kaller det verdens tøffeste liga, sier Kasper Wikestad.

TV 2-kommentatoren følger det nest øverste nivået i England tett. Han mener det er mye som gjør ligaen helt unik.

– Det er 46 kamper og utrolig uforutsigbart. Med så mange gode og jevne lag er det aldri noen kamper som er avgjort på forhånd. Det en er liga preget av eiere med påvirkning fra ulike land og kulturer, sier han.

Han får støtte fra tidligere Tottenham-spiller og nåværende BBC-ekspert Stephen Kelly.

– Jeg tror det er 15 lag som kan kjempe i toppen. Det er galskap å tenke på hvor tett det kan bli denne sesongen, sier Kelly.

Fredag starter fotballsesongen i England. Da tar nyopprykkede Luton Town imot Middlesbrough.

Opprykk verdt 1,8 milliarder

Totalt kjemper 24 lag om kun 3 opprykksplasser. I potten ligger det ikke bare en mulighet til å spille i Premier League, men også enorme summer.

I fjor ble et opprykk estimert til å være verdt 1,8 milliarder kroner, ifølge CNN.

En mulighet til å spille på Englands øverste nivå betyr store TV-inntekter for klubbene. I tillegg er man sikret en økonomisk «fallskjerm» i flere år, for å gjøre et eventuelt nedrykk igjen mindre kostbart.

– Det er klart det har mye å si, men Championship er også en liga som står på egne bein. Det er ikke bare pengene det dreier seg om. Det er mange spillere som vil spille på høyere nivå og ønsker å vise seg frem, sier Wikestad.

De astronomiske summene gjør at klubbene satser store penger i laget for å kjempe i toppen. Det får konsekvenser dersom man ikke når målet.

– Mange satser over evne. Det er store, tradisjonsrike klubber som sliter på grunn av opprykk som ryker, sier Wikestad.

Utpekes til favoritt

Leeds United kjempet i toppen av Premier League gjennom store deler av 90-tallet og årene etter tusenårsskiftet. Deretter fulgte økonomisk rot og gjentatte nedrykk nedover ligasystemet.

De siste årene har Yorkshire-klubben vært i Championship. I fjor endte laget på tredjeplass, etter å ha ligget an til et etterlengtet opprykk gjennom store deler av sesongen.

– Det er selvfølgelig åpent, men det er ett lag som skiller seg ut: Leeds. De var så utrolig gode forrige sesong. Alt tyder på at de er like gode denne sesongen også, sier Eirik Aase.

Han en av dem som følger Championship tettest i Norge og er mannen bak Twitter-profilen «Championship Norge».

Aase tror treneren Marcelo Bielsa blir nøkkelen. Argentineren kalles «Den gale» på grunn av sin væremåte og spesielle spillestil.

Wikestad støtter Aases vurdering. I tillegg trekker han frem Fulham, Brentford og West Bromwich som potensielle opprykkslag.

I mai neste år får vi svaret.