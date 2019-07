Supertalentet er Norges beste junior både i langrenn og sykling. Nå har hun testet seg mot Johaug.

18-åringen var midt i terrengsykkelsesongen da hun fikk hospitere med Norges aller beste på den tradisjonelle langrennssamlingen i starten av juni.

Fossesholm er Norges suverent beste junior i både terrengsykling og langrenn. Hun syntes det var stas at hun fikk trene en ukes tid med idolene fra oppveksten.

Hvis hun fortsetter langrennskarrieren er det slett ikke sikkert at det blir siste gang.

Fakta: Helene Marie Fossesholm Dette er langrennsløperen Helene Marie Fossesholm: * Alder: 18 år (født 31. mai 2001) * Klubb: Eiker IL. * Tok stafettsølv og to individuelle sølv under junior-VM sist sesong. Har allerede en rekke NM-gull som junior i langrenn og sykling.

– Dette er første gangen, og jeg var litt spent. Jeg gledet meg veldig, og jeg gleder meg til fortsettelsen. Det er ikke ferdig ennå. Det har vært gøy virkelig å kunne kjenne på nivået. Gå i rygg på dem du har sett opp til og snappe opp tips fra dem du har hatt som idoler siden du har vært liten, sa jenta fra Eiker.

Tore Meek / NTB Scanpix.

– Hva kan du lære av dem?

– Alt. Jeg har mest å hente kapasitetsmessig. Kapasitet er noe du utvikler over flere år. Det tar tid å utvikle den. Det kommer også når du øker treningsmengdene, og det gjør du for hvert eneste år.

Halvveis

Fossesholm fylte 18 år bare et par dager før samlingen på Sognefjellet, og hun er bare halvveis ut i juniorkarrieren. Hun sier at hun er blitt tatt godt imot dem hun kanskje skal konkurrere ordentlig mot om et par år.

– Jeg har blitt behandlet veldig godt, og det er ingen problemer i det hele tatt. Jeg har sklidd fint inn i gjengen. Jeg tror ikke de tenker altfor mye på meg som et ekstra hjul på vogna. Jeg tror det går sin gang, sa Fossesholm til NTB.

Hun var midt opp i en hektisk sykkelsesong da hun var på Sognefjellet. I flere år har hun kombinert langrenn og sykling. Fossesholm tok gull i junior-NM på rundbane så sent som 22. juni og er blant de beste i Europa i sin klasse.

Kombinasjonen går foreløpig fint. Hun turnerer ulik trening til en hver tid.

– Det blir litt av hvert. Det har vært hektisk, men det er slik jeg liker det. Syklingen har gått bra. Jeg merker fra ritt til ritt hvordan sykkelbeina har kommet seg mer og mer. Det har vært veldig gøy. Det blir sykling gjennom hele sommer, men jeg skal også være på Blink-festivalen i langrenn. Det blir bolkelagt trening, om det er rulleski, løping, ski eller terrengsykling. Jeg må legge opp dette etter konkurransene. Det går veldig greit å kombinere dette.

Lærdom

Etter Blink-festivalen i Rogaland blir det sykling igjen. I midten av august er det et nytt internasjonal ritt i Junior World Series, og to uker senere venter junior-VM i Mount St. Anne i Quebec i Canada. Omtrent samtidig venter oppstarten på siste året ved Eiker videregående skole i Hokksund.

– Jeg har lært at det opplegget jeg har kjørt fungerer bra. Men jeg må passe på totalbelastningen med skolen i tillegg. Jeg går på vanlig videregående, og det kan bli litt heftig innimellom, men det har egentlig gått ganske greit. Det kunne egentlig ikke ha fungert bedre.