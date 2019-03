Historiske Johannes Thingnes Bø skjønte ikke hva som skjedde: – Helt utrolig bra i dag

HOLMENKOLLEN: Johannes Thingnes Bø gikk for sin 14. seier denne sesongen, i det som ble en ren sjarmøretappe på hjemmebane for verdenscupvinneren.

Fullt hus på liggende og bare én bom på hans nemesis denne sesongen – den stående skytingen, gjorde at det målet ble innfridd ganske tidlig i fredagens 10-kilometer sprint i Holmenkollen.

Ifølge NRK er det tangering av Martin Fourcades rekord.

– Det var vindstille hele uken, så begynte det å blåse nå. Da tenkte jeg at «nå begynner det igjen», men det gikk bra. Jeg var pigg i sporet også, sa Thingnes Bø til NRK og beskrev tangeringen som «utrolig stas».

Etterpå fortalte han resten av pressen at han ikke helt forsto hvordan det gikk så lett for han i sporet.

– Det fungerte utrolig bra i sporet i dag. Jeg vet ikke helt hva som skjer. Jeg vet ikke helt hva som skjer – er ikke sliten engang, sa han til pressen etterpå.

– Uvirkelig god sesong

Det var en flott avslutning på sesongen for Thingnes Bø, som vant verdenscupen sammenlagt under Östersund-VM, som ble rundet av med en liten nedtur på siste dag. Da snakket alle om gullguttens fem bom på siste stående skyting.

– Stående skyting er fortsatt vanskelig, men i dag rullet ballen lett, sa han til NRK.

Gullregnet i Sverige ble delvis overskygget av problemer med stående skyting, som kostet skiskytteresset flere gull. Derfor er en god avslutningshelg i Holmenkollen viktig, noe fredagens sprintseier var en god start på.

– Dette er en idrettsmann med en uvirkelig god sesong. I en så marginal idrett vinner han nesten hvert renn han stiller opp i, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

Krevende forhold

– Et fantastisk løp, supplerte NRK-ekspert Ola Lunde.

Forholdene var nokså krevende, med både vind og dårlig sikt. Kollen-tåken gjorde at arrangørene startet løpet med et forbehold om at det kunne bli avlysning.

Så da Thingnes Bø knuste sølvvinner Lukas Hofer og bronsevinner Quentin Fillon Mailett med et halvt minutt, var egentlig tåken den eneste trusselen til ny seier. Kunne rennet bli avlyst, lenge etter Thingnes Bøs målgang?

Det ble det ikke. Tarjei Bø ble nest beste norske på 5. plass, 38.5 sekunder bak lillebror.

Vetle Sjåstad Christiansen ble nummer 12, Henrik L'Abée-Lund nummer 14 og Erlend Bjøntegaard nummer 15, Lars Helge Birkeland nummer 39, Johannes Dale nummer 63 og Endre Strømsheim nummer 82.

Skiskytter-festen i Holmenkollen fortsetter i morgen, med 10-kilometer jaktstart for kvinner klokken 15 og 12,5 kilometer jaktstart for menn klokken 16.45.