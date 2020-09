Toppserien direkte: RBK møter fjorårsmesteren

DEL

LSK ligger på 2.plass med to poeng mindre enn Vålerenga, men har spilt en kamp mindre enn hovedstadsklubben. Dagens verter tapte to kamper på rad mot Avaldsnes og Vålerenga i midten av August, men har vunnet de to siste kampene siden. Dermed står de med syv seiere, en uavgjort og to tap på ti runder. Rosenborg på sin side ligger på 3.plass med to poeng mindre enn LSK og kan dermed forbigå dagens motstander om de vinner. De har enda ikke tapt en kamp denne sesongen, men har fem seiere og fem uavgjort.