Kristoff vant Tour de Frances dramatiske åpningsetappe

Såpeglatte veier og forvirring rundt virusregler preget 1. etappe av Tour de France. Alexander Kristoff gikk helt til topps og syklet seg inn i den gule ledertrøyen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

For første gang i karrieren kunne Alexander Kristoff ta på seg den gule ledertrøyen. Foto: Christophe Petit-Tesson, AP

Åpningsetappen endte som forventet i massespurt på verdenskjente Promenade des Anglais i Nice, som var startby for første gang siden 1981. Der var Alexander Kristoff raskest av samtlige. Det er hans fjerde etappeseier i verdens mest prestisjetunge sykkelritt.

– Jeg har alltid drømt om å bære den gule trøyen. Det er en drøm som går i oppfyllelse. Jeg kunne ikke drømt om en bedre start på årets Tour de France, sier Kristoff i et intervju sendt på TV 2.

Hans forrige etappeseier kom på Champs-Élysées i Paris i 2018.

Den eneste nordmannen som har båret den gule ledertrøyen i Tour de France før ham, er Thor Hushovd. «Oksen fra Grimstad» syklet i gult tre ganger i sin Tour de France-karriere – i 2004, 2006 og 2011.

– Jeg forventet ikke å vinne en spurt, i hvert fall ikke så tidlig, men jeg følte meg sterk på de siste kilometerne og da vi kom mot målstreken skjønte jeg at jeg kom til å vinne, sier Kristoff.

– Det var en fantastisk følelse. Jeg er veldig stolt over at jeg klarte å vinne, sier Kristoff, dager etter at han veltet og måtte bryte EM.

Fakta Alexander Kristoff Alder: 33 år (født 5. juli 1987 i Oslo) Bosted: Stavanger Idrett: Sykling Profflag: UAE Team Emirates Sivilstatus: Gift med Maren Kristoff. Sammen har de sønnene Liam, Leo og tvillingene Louie og Luca. Utvalgte meritter: 4 etappeseirer Tour de France (12. og 15. etappe i 2014, 21. etappe i 2018, 1. etappe i 2020), Gent-Wevelgem 2019, EM-gull 2017, VM-sølv 2017, Flandern rundt 2015, Milano – Sanremo 2014, OL-bronse 2012. Aktuell: Vant åpningsetappen i årets utsatte Tour de France. Les mer

Alexander Kristoff slo til på oppløpet og vant første etappe i årets Tour de France. Foto: Thibault Camus, Reuters

Kristoff, som sykler treukersrittet for åttende gang, er den eneste spurteren i laget sitt og har i denne utgaven av Tour de France ikke en eneste hjelperytter eller opptrekker til disposisjon. På oppløpet klarte han likevel å manøvrere seg fra hjul til hjul før han slo til.

– Det er en av de beste spurtene jeg har sett av Kristoff, sier Johan Kaggestad om mannen som egentlig ikke skulle sykle rittet i år.

Etter seieren hilste Kristoff til kona og barna.

– Det viser at jeg fortsatt kan være på toppen blant de beste, til tross for at jeg er 34 år og har fire barn. Jeg klarer fortsatt å prestere, så det er jeg veldig glad for. Jeg vet at ungene mine ser på meg nå og er veldig stolte. Jeg må si hei til dem, sa Kristoff og vinket til kameraet.

Full forvirring rundt virusregler

Klokken 14.22, to måneder og to dager etter at Tour de France skulle ha startet, viftet rittdirektør Christian Prudhomme, for anledningen selvsagt iført munnbind, i gang den 107. utgaven av treukersrittet.

Startbyen Nice, som har nærmere 350.000 innbyggere, ligger i regionen Alpes-Maritimes. Den er én av i alt 19 regioner i Frankrike der koronaviruset er på fremmarsj igjen. Årets Tour de France blir derfor ikke den publikumsfesten som alle forbinder med rittet.

Kontakten mellom publikum og syklister blir minimal. Alle blir bedt om å holde minst 2 meters avstand til rytterne og det blir ingen signering av autografer. Selfier må også publikum se langt etter.

Her krysser Alexander Kristoff målstreken som førstemann i Nice lørdag. Foto: Christophe Petit Tesson, Reuters

Lørdag, kort tid før 1. etappe startet, kom en ny korona-vending. I utgangspunktet var det kommunisert at et lag vil bli kastet ut om det påvises to smittetilfeller blant rytterne eller i lagets støtteapparat.

Fredag opplyste imidlertid Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) at det ikke var noen automatikk i dette, og at kun to eller flere positive prøver hos et lags ryttere i løpet av syv dager, ikke i støtteapparatet, ville medføre utkastelse fra rittet.

Timer før rittstart opplyste rittdirektør Prudhomme overfor nyhetsbyrået AFP at arrangøren går tilbake til den opprinnelige formuleringen, etter anbefalinger fra franske helsemyndigheter.

– Vi holder oss til to smittetilfeller blant de 30 personene som tilhører samme lag i løpet av en periode på sju dager, sa han.

Såpeglatte veier

Solskinnet som for mange er synonymt med Den franske rivieraen, uteble lørdag. I stedet satte regnvær sitt preg på de 156 kilometerne.

Blant dem som gikk i bakken var spurterne Sam Bennett og Caleb Ewan, begge blant favorittene til å vinne etappen, samt Pavel Sivakov og den franske hjemmefavoritten Julian Alaphilippe.

Det gikk særlig hardt ut over russiske Sivakov, som blødde fra begge armene og mottok medisinsk behandling etter å ha vært i bakken.

Den regjerende Tour de France-vinneren Egan Bernal og de andre rytterne sykler ikke iført munnbind, men har dem på seg før start og etter målgang. En rekke koronaregler preger naturligvis treukersrittet. Foto: Anne-Christine Poujoulat, AP

Da det gjensto 46,5 kilometer av etappen, seilte Miguel Ángel López inn i et skilt med hodet først. Heldigvis for colombianeren ga skiltet tilsynelatende etter, og etter å ha fått sykkelen til lagkamerat Ion Izagirre, klarte 26-åringen å sykle seg opp igjen til hovedfeltet.

Da var trioen Cyril Gautier, Fabien Grellier og Michael Schär, som gikk i brudd tidlig på etappen, alt hentet inn. De mange veltene så ut til å resultere i at hovedfeltet etter det ble enig om å kjøre roligere.

Inne på Promenade des Anglais gikk det ikke rolig, og like etter at rytterne hadde passert seilet som markerer at det er 3 kilometer igjen, var det nok en gang en bråte med ryttere som gikk i bakken. Blant dem som sto igjen var sammenlagthåpet Thibaut Pinot.

Første test for sammenlagtrytterne

Mens det var spurterne som gjorde opp om seieren på Promenade des Anglais lørdag, kommer første test for sammenlagtkanonene allerede søndag. Også da er det start og målgang i Nice, men underveis skal rytterne over to topper på over 1500 meter.

Primoz Roglic regnes av mange som den største favoritten til å vinne Tour de France. Foto: Benoit Tessier, Reuters

Akkurat det er høyst uvanlig. Den første uken i Tour de France pleier å være så godt som utelukkende viet spurterne i startfeltet.

– Jeg tror aldri de har hatt en så tøff etappe, nærmest en ren fjelletappe, så tidlig i Tour de France sin over 100 år lange historie, sa TV 2-kommentator Christian Paasche under lørdagens etappe.

Den skal Alexander Kristoff sykle i den gule ledertrøyen.