SJUSJØEN: Etter at Helen Marie Fossesholm avsluttet langrennssesongen med å knuse konkurrentene på den avsluttende 10-kilometeren for juniorer på Lygna, startet hun så smått på oppkjøringen til junior-VM i terrengsykling.

18-åringen er nemlig et av verdens største talenter i begge idrettene, og i slutten av mai vant hun med stor seiersmargin igjen. Denne gang på terrengsykkelen i Nove Mesto.

En drøy måned senere sto Fossesholm på toppen av seierspallen etter å ha slått verdenseliten på fellesstarten under Blinkfestivalen.

Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Norges Cykleforbund

Slik har multitalentet vekslet mellom de to sportene sommeren gjennom.

– For meg går det egentlig veldig greit. Jeg synes både terrengsykling og langrenn er skikkelig morsomt. Det er ikke noe problem for meg å stille om hodet fra det ene til det andre, det er egentlig bare motivasjon, sier hun.

Medaljekandidat i VM

Aftenposten møtte henne på Sjusjøen, hvor de største langrennstalentene verden rundt var samlet for å lære av hverandre. Men Fossesholm innrømmer at det egentlig ikke er langrenn som står i hodet på henne i august måned. For snart er det junior-VM i terrengsykling.

– Man kan ikke drive med alt mulig hele tiden. Da blir det hverken fugl eller fisk. Nå prioriterer jeg sykling. Senere må jeg prioritere langrenn, sier hun bastant.

– Hva er VM-målet?

– Målet er å kjempe der oppe. Selvfølgelig har man lyst å være helt på toppen. Hvis alt klaffer, håper jeg å være på pallen. Da er jeg veldig fornøyd.

Fakta: Helene Marie Fossesholm Alder: 18 år Kommer fra: Vestfossen Idretter: Et av verdens største talenter i langrenn og terrengsykling. Sykler for medalje i junior-VM i terrengsykling torsdag 29. august. Meritter: Tok to individuelle sølvmedaljer i junior-VM i langrenn i 2019. Kun slått av den to år eldre svenske kometen Frida Karlsson. Tok 6.-plassen på 5 kilometer i NM på Lygna i mars. Vant fellesstarten på rulleski under Blinkfestivalen i sommer.

Søndag dro landslaget i terrengsykling til Monte-Sainte-Anne i Canada, hvor mesterskapet skal avholdes. Landslagssjef Eddy Knudsen Storsæter har store forhåpninger til det Fossesholm kan utrette i de canadiske løypene.

– Ut ifra det hun har kjørt internasjonalt er hun helt opplagt en medaljekandidat. Men mye kan skje i terrengsykling.

Jussi Nukari, Lehtikuva/NTB scanpix

Beskrives med store ord i begge leire

Etter at Gunn-Rita Dahle Flesjå ga seg på landslaget, er det et stykke opp til verdenseliten i terrengsykling.

– Helene er en som kanskje kan klare det, sier Storsæter, som er full av lovord om sin unge elev.

– Som idrettsutøver er hun en utrolig inspirasjon inn i landslagsgruppen i og med at hun mestrer to idretter. Hun er en energisk person og en utrolig tøffing. Hun er gudebegavet i form av at det er naturlig for henne.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Også på kvinnesiden i langrenn har man etterlyst talentene som skal ta opp arven etter Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg. I sommer var Fossesholm, som til daglig er på juniorlandslaget, med elitelaget på samling på Sognefjellet.

Der merket landslagstrener Ole Morten Iversen seg de samme egenskapene som Storsæter beskriver.

– Hun er uredd og hiver seg på de beste løperne. Hun gikk kanskje litt for fort, men hun prøver i hvert fall. Det er ingen tvil om at hun har de fysiske og mentale forutsetningene for at hun skal bli en ekstremt god løper. Den største utfordringen er å holde igjen, og ikke bli hausset opp for mye av dere og folk.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Vil trolig få verdenscup-debut

Selv bryr ikke Fossesholm seg nevneverdig av hverken hva andre forventer eller tenker om hennes prestasjoner og fremtid.

– Det er de forventningene jeg har til meg selv som jeg tenker på. Det andre stenger jeg ute, sier hun.

Og det hun forventer av seg selv til vinteren er at hun har tatt nye steg. Etter å ha vist hva hun er god for på rulleski under Blinkfestivalen, håper hun å få lov til å måle krefter med verdenseliten også på snø.

Geir Olsen / NTB scanpix

– Jeg håper at jeg kan ta med meg det inn til vinteren og nærme meg litt Therese (Johaug) og co. Jeg håper at jeg kan få noen muligheter, hvis jeg er god nok og holder nivået, slik at jeg kan gå noe annet enn kun junior-renn.

18-åringen har til gode å debutere i verdenscupen i langrenn. Landslagstrener Iversen mener at hun viste gode nok takter til å allerede få prøve seg på øverste nivå sist sesong, og nærmest garanterer at hun vil få muligheten denne sesongen.

– Hun skal matches fornuftig, noe som for de fleste sikkert kan oppleves forsiktig. Hun satser på junior-VM, men hun har mulighet til å gå seg inn på noen verdenscuprenn. Hvis hun går fort nok, vil hun få noen sjanser. Jeg tipper hun blir aktuell til noen renn.

Men før den tid er terrengsykling og VM-medalje i Canada alt Fossesholm tenker på.