Her ryker Mesterligaen for Rosenborg: – Det er blytungt!

ROSENBORG - DINAMO ZAGREB 1–1 (1–3 SAMMENLAGT):

Klokka på Lerkendal hadde passert 70 minutter og Samuel Adegbenro jaget nok en lang ball mot keeper Dominik Livaković, som beinet unna.

Det hadde kroatene gjort lenge. De ble spilt lave og i en time var deres 2–0-ledelse truet etter et tidlig mål av David Akintola.

Sekunder senere vant Dani Olmo mot Even Hovland i lufta og innbytter Amer Gojak brøt inn foran Marius Lundemo.

Få minutter før hadde Gojak kommet inn og skremt publikum med gjestenes første sjanse, men Hovland blokkerte på nærmest åpent mål.

Nå mente han alvor.

– Kremmerhus

Med et vådeskudd fra tjue meter limte han ballen i krysset. Bortemålet var et faktum. Drømmen var knust.

– Det er et kremmerhus uten sidestykke. det er strak vrist, rett i krysset, sa TV 2-kommentator Marius Skjelbæk og fulgte opp:

– Det er blytungt. Blytungt for Horneland, Lundemo og hele Trøndelag. Men det er magisk av innbytter Gojak.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen var ikke imponert over RBK.

– Det er sløvt av Rosenborg å gi bort denne muligheten, selv om vi skal rose perlen. André Hansen er ikke i nærheten av å kunne ta den, sier Mathisen.

Kanskje røk drømmen allerede for seks dager siden. Kanskje røk den på et klønete straffespark i Zagreb.

Nesten drømmemål

Kanskje røk den eda to stykker gikk opp i samme duell, og lot Mislav Oršić få et hav av plass og tid til å sette ballen mellom beina på André Hansen.

Kanskje røk den da Samuel Adegbenros vådeskudd traff tverrliggeren som en evig påminnelse om det som kunne vært. Slik som Roar Strand i København i 2010.

I stedet for å treffe tjue centimeter lenger ned og klistre seg inn i trønderske historiebøker som et vakkert drømmemål. Slik som samme manns 3-2-mål mot Ajax i 2017.

Uansett. Mesterligadrømmen er knust for denne gang. Europa League er en gjev og meget verdifull trøstepremie som alle Rosenborg-fans ville takket ja til uten å blunke da kvaliken startet i begynnelsen av juli.

Men det kunne vært så mye mer.

Inviterte til fest

Rosenborg-spillerne ble nok inspirert da de marsjerte ut på den flombelyste Lerkendal-matta, til de mektige tonene Tony Britten skrev i 1992. Kjernen og Tifo Trondheim hadde lagt ut mosaikk med skriften «Stolt fortid - stor fremtid» og en påminnelse om alle sesongene man kvalifiserte seg til Mesterligaen - 11 i tallet.

Det var en festkveld. Og RBK innfridde da egentlig.

Ti minutter var passert og et nesten fullsatt og festkledd Lerkendal satt og erget seg over at Tore Reginiussen akkurat hadde brent alle sjansers mor, da han nærmest avverget scoring ved å bukke ballen utenfor fra én meters hold.

Ett minutt senere var det derimot glemt.

Samuel Adegbenro utfordret på venstresiden, noe han gjorde i samtlige 90 minutter i Zagreb. Innlegget gikk tvers igjennom feltet og til Mike Jensen, som i likhet med Reginiussen ble stoppet på streken. Lerkendal rakk ikke engang gispe før David Akintola var fremme på returen og kjempet inn ledermålet.

Stresset

Taket på Lerkendal løftet seg en meter, mens Rosenborg-spillerne jublet som gale mens de skyndet seg tilbake til egen halvdel.

De skulle ha mer.

Det skulle ta nye tjue minutter før pulsen på stadion gikk opp. For selv om Dinamo var sløve med andreballene og hadde mange balltap, virker RBK stresset og slo mye langt.

Etter halvtimen lyktes de greit med å bruke fysikken og Adegbenro fikk skjære inn fra hjørnet av 16-meteren og fyre. Dominik Livakovic lå vertikalt og avverget drømmemålet.

Dinamos første omgang? Litt småplukk her og der. Et par skremmeskudd. Og et par skader for å få tiden til å fly.

De så igrunn livredd ut og ikke villige til å gå for bortemålet som kunne drepe all spenning.

Innbytteren skremte RBK

Så da Alexander Søderlund vant sin duell nummer én million rett før pause og Vegar Eggen Hedenstad fikk muligheten til å vise frem foten sin fra tjue meter, øynet publikum på Lerkendal at tomålsledelsen ville vært nullet ut til pause.

Elverumsfoten sendte ballen centimetere fra det nord-vestlige krysset på Lerkendal. Hele målet ristet mens lagene gikk til pause.

Her var det muligheter.

Det merket nok også Dinamo Zagreb, som i mye større grad klarte å stenge kiosken etter pause. Kroatene fikk 50–50-situasjonene med seg og RBK skapte lite eller ingenting, til tross for et drøss av ballinnehav og innlegg.

Så skulle Dinamo-innbytter Amer Gojak umiddelbart komme på og skremme RBK. Det vil si, det var det vel Even Hovlands slappe heading tilbake til André Hansen som gjorde.

Søderlund-miss

Hansen blokkerte rett foran Bruno Petkovic og ballen endte hos Gojak, mens Hansen var ute av spill. Hovland rettet opp for seg og blokkerte Dinamos farligste sjanse.

Håpet levde.

I noen sekunder til.

For da Gojak fikk ta ned ballen foran Marius Lundemo, avansere mot mål og stille inn siktet fra atten meter, skulle innbytteren få siste ordet likevel. Med et vådeskudd i nærmeste kryss stilnet han Lerkendal med noen desibel, mens lagkameratene og hele støtteapparatet kastet seg i en klynge.

Rosenborg måtte ha tre mål.

Og da Søderlund, som hadde kontrollert luftrommet med bravur i 78 minutter, brant sin kjempesjanse etter pasning fra Adegbenro. Da virket det håpløst.

Det var det også. Men alt i alt var forsøket godt av Rosenborg.

Som uansett skal spille seks kamper til i Europa League. Det blir gøy, tross alt.