Weng knuste søsteren og resten av konkurrentene: – Det var deilig

– Det var deilig. Det er ikke ofte jeg går i mål alene på den måten. Jeg er vant til at Toppidrettsveka handler om å bite seg fast og vente på en spurt, sier Tiril Udnes Weng etter seieren.

22-åringen knuste resten av konkurrentene på den avsluttende jaktstarten. I mål var hun over 20 sekunder foran Ane Appelkvist Stenseth på annenplass.

– Jeg hadde ikke mål om å vinne, men jeg hadde mål om å være med å kjempe i toppen, sier Weng.

Slo søsteren

Tiril Udnes Weng og søsteren Lotta hadde en plan om å gå sammen. Den planen ble fort lagt bort.

– Det var meningen at jeg skulle ta igjen Tiril egentlig, men jeg klarte ikke det. Vi hadde planlagt å gå sammen. Når Tiril er hakket bedre, ble det litt vanskelig, sier søster Lotta på tredjeplass.

Likevel tar ikke Tiril nevneverdig av etter sammenlagtseieren. Hun er klar over at langt viktigere renn enn under Toppidrettsveka, venter om noen måneder.

– Det er mange som går fort i Toppidrettsveka, men som ikke får det til på vinteren. Jeg vil helst ikke være en del av dem, sier Tiril.

Den beste tiden på jaktstarten hadde svenske Frida Karlsson. Hun ble nummer syv i sammendraget.