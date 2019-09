Rosenborg-sjef advarer mot omstridt forslag: – Det er ganske brutalt

Det er fremdeles store spørsmål rundt hva ECA ønsker og hva UEFA har sett for seg, men en del ting lekket ut fra ECA i april og UEFA i mai. Her er noe av det viktigste derfra:

*ECA ønsker, og UEFA har vurdert, at Champions League skal spilles med to grupper på åtte lag i hver, hvor de beste fra hver gruppe går til åttendedelsfinaler. Det vil bety at hvert lag må spille flere kamper i Europa, og at det dermed vil bli mindre tid til nasjonale ligaer.

*ECA ønsker, og UEFA har vurdert, et opp- og nedrykkssystem mellom de to Europa League-turneringene som kommer fra 2021 og Champions League. Samtidig ønsker de at en historisk koeffisient skal ha noe å si for hvem som får være med, og at de seks beste i hver CL-gruppe automatisk skal kvalifiseres til neste år. Alt i alt ønsker de kun fire åpne kvalifiseringsplasser til Champions League.

I motforslaget fra Den europeiske ligaforeningen går de hardt ut mot flere av ECA-forslagene:

*De vil ikke ha flere kamper per lag i de europeiske turneringene, og vil skjerme helgene fra europeiske kamper, med unntak av Champions League-finalen.

*De ønsker at kun vinneren av turneringer får friplass neste sesong. Ellers skal prestasjoner i hjemlig liga være det avgjørende.

*De vil ikke at den historiske koeffisienten skal ha noe å si.

*De ønsker en jevnere fordeling av pengene, og at 20 prosent skal være solidaritetspenger, mot dagens syv prosent. Dette er penger som utbetales til ligaene og så fordeles mellom alle klubbene, uavhengig av om de spiller ute i Europa.

*Det vil at det maks skal være syv lag fra hver liga fordelt i de tre turneringene.

Kilder: Supportyourleage.com, Ekstra Bladet, VG, Aftenposten, The New York Times.